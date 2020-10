Temporada nueva, problemas viejos

Al haber jugado solamente dos tiempos de 30 minutos cada uno, el partido no resultó tan fatal a la vista. Es más, por momentos hasta tuvo pasajes atractivos al no haber sido tan extenso el encuentro. Igual, todo quedó más en insinuaciones que otra cosa, y así Gimnasia y San Lorenzo empataron 0 a 0 en lo que fue el primer amistoso de la pretemporada para ambos. Mirándolo desde ese costado, no estuvo tan mal...

Y dio la sensación que en marzo pusieron “pausa” al juego del Lobo, y ayer a la mañana en el Nuevo Gasómetro apretaron el botón, sacaron la “pausa” y el equipo siguió jugando. Sin sorpresas en cuanto a nombres, todas caras conocidas y con viejos problemas. Dudas en el fondo, y no hubo seguridad a la hora de salir jugando. Le faltó por otro lado profundidad.

En cuanto al juego en sí, pareció al menos saber lo que quería el conjunto albiazul, pero le costó ser más punzante en el área rival. En cambio, el azulgrana supo llegar hasta las “barbas” de Jorge Broun y hacerlo revolcar de lo lindo.

Y fue empate por que precisamente en el arco Tripero estuvo Broun, que mostró una gran solvencia tanto debajo de los palos, como saliendo. El “uno” evitó la derrota en varias oportunidades. Después, fue el paraguayo Ayala el que pareció estar más activo y tratar de empujar el equipo para adelante. ¿Que probó demasiado desde lejos al arco? Es que si no lo hacía él, Monetti hubiese estado tomando sol gran parte del amistoso.

UNA HORA FUE IDEAL

Como quedó dicho, se jugaron dos tiempos de 30 minutos que parecieron justos para que el encuentro no comenzara a decaer o desdibujarse.

Obviamente que los dos salieron con mucha energía después de poco más de 6 meses inactivos, empujando hacia el área rival. Ayala sobre los 7 minutos comenzó con su juego “probando a Monetti desde lejos”. El volante desde tres cuartos de cancha eligió probar al arco, en lugar de seguir una jugada colectiva. Y 5 minutos después, el paraguayo de nuevo observó al Mono adelantado y ahora desde el círculo central pateó al arco, y la pelota otra vez terminó afuera.

San Lorenzo se acomodó mejor y vio que el negocio estaba atacar por los costados. Fue en una de esas llegadas sobre los 15 minutos, tras un centro la pelota le quedó en los pies a Franco Di Santo cerca del área chica y remató al gol, pero Fatura Broun con una doble atajada jugándose todo, lo evitó.

Por momentos Caco García intentaba por izquierda, y en una de esas proyecciones armó lío dentro del área, pero no mucho más que eso. Barrios muy estático. Paradela evidentemente no se siente cómodo jugando al lado del volante central.

El complemento se inició con Gimnasia buscando con más decisión. Intentando presionar más arriba y aprovechar alguna salida fallida del fondo de San Lorenzo que arriesga mucho como lo identifica a su técnico Mariano Soso. Y para no perder la costumbre, el primer intento fue de Ayala desde afuera del área agarrando una pelota en el aire, pero el balón se fue cerca del poste derecho de Monetti.

Y en una pelota parada a los 5 minutos, el Ciclón casi desnivela. Derechazo desde afuera del área de Matías Palacios, la pelota viajaba al ángulo izquierdo, pero Fatura Broun en espectacular vuelo, manoteó al córner. Tan solo un minuto después contestó el conjunto de Maradona. Tras un mal rechazo de la defensa local, le quedó a Matías Miranda que remató de una inmejorable posición cruzado, la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Monetti, pero en el camino ni Barrios ni Ramírez pudieron conectarla delante del arco.

En este segundo tiempo por errores y distracciones se generarían chances de gol en ambas áreas, pero el Lobo sufriría un poco. Primero por un cabezazo de Juan Ramírez que se fue por arriba tras un centro desde la derecha. Y Broun aparecería de nuevo sobre los 12 minutos, con otra doble atajada tras un centro rasante de Pittón, primero se jugó el cuerpo a los pies de Di Santo y luego cara a cara con Ramírez.

Empezaron a llegar los cambios. Con el ingreso del colombiano Mancilla, Ayala se dedicó más a jugar y trató de ser salida, pero por momentos quedó solo.

Y a dos minutos del final casi se lo lleva el Lobo. Luego de un tiro libre de Ayala, el centro lo despejó Donatti corto, la pelota le cayó a Maxi Coronel que sacó un violento zurdazo que buscaba el poste izquierdo de Monetti que estaba tapado y lejos, pero el mismo Donatti estirándose con su pie izquierdo la sacó.

No habría tiempo para mucho más. Los 60 minutos de fútbol terminaron siendo por momentos entretenidos con situaciones de gol en ambos arcos aunque en cuanto a juego, quedaron en deuda. Quedó la sensación que Gimnasia mostró lo que mostraba hasta marzo pasado. Quedará por ver si las presencias de los dos refuerzos que llegaron, Weigandt y Carbonero, le pueden dar esa frescura y sorpresa que le falta y la rebeldía que no logra tener.