Ricardo Alfonsín, candidato por fuera de la UCR

Con un llamado a “ponerle un límite” al presidente, Javier Milei, en el Congreso, el exembajador en España, Ricardo Alfonsín, encabezará una lista de candidatos a diputados nacionales con dirigentes de Proyecto Sur, Forja y socialistas, entre otros. Lo hará con un espacio propio: el Frente Amplio por la Democracia, y por fuera de la Unión Cívica Radical, de la que hace tiempo tomó distancia.

“Esta lista reúne a radicales alfonsinistas, peronistas seguidores de las ideas de Pino Solanas, socialistas, independientes y forjistas”, precisó la coalición en un comunicado.

En tanto que Alfonsín insistió: “Contribuir con legisladores que le pongan límites al Presidente es lo que motivó nuestro deseo de participar en la provincia de Buenos Aires en octubre”.

La nómina la completan la exdiputada nacional Lilia Marina Cassese (Proyecto Sur); Gustavo López (Forja); la dirigente de Bragado, Celina Sburlatti; el presidente de Proyecto Sur Buenos Aires, Hugo Maltempo; Julia Larcamón, de FORJA, y el socialista Martín Canay, entre otros.