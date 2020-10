Tiene 6 años y pelea contra la leucemia pero su obra social no le entrega las drogas para el tratamiento 

Robertita Torres tiene 6 años y está internada en la sala 18 del Hospital de Niños de nuestra Ciudad desde hace 10 días porque padece leucemia. Pero no está recibiendo el tratamiento de quimioterapia necesario para poder pelear contra la enfermedad y tanto familiares como amigos entraron en la desesperación.

El entorno de la niña inició una difusión masiva del caso como para que la obra social tome carta en el asunto y cumpla con la entrega de la droga que hoy Roberta necesita imperiosa y urgentemente.

Su mamá, Verónica, escribió una carta en su cuenta personal de Facebook en la que comentó cómo el angustiante momento que atraviesa la familia.

“Otra vez, como hace años, la obra social Scientis no le da los medicamentos”, escribió Verónica con toda la angustia a cuestas. Y advirtió que "esta vez no me quedo callada y menos quieta" y agregó que no parará "hasta que ella tenga un tratamiento. Bendita burocracia”

“Entiendo el costo de la medicación pero la vida de mi hija no tiene precio”, aseveró.

UN CONFLICTO DE LARGA DATA CON UN JUICIO DE POR MEDIO

En diálogo con este medio, Verónica explicó cómo viene desarrollándose esta pelea que viene de larga data: “La vez anterior se llegó a juicio, se ganó y todo mediante superintendencia, pero llevó casi 1 año para que entreguen medicaciones. Y esta misma medicación que hace falta ahora, ni siquiera por medio de la superintendencia hubo manera de que respondan. La vez pasada argumentaban que no estaba en el país, pero ahora sí hay, porque estoy hablando con el laboratorio yo”.

Respecto a las respuestas que da la obra social, contó: “Las contestaciones son que se avisó que no hay stock, pero del laboratorio me dicen que sí. Se están lavando las manos. Es algo oncológico y se pide, no es que la droguería la tiene en góndola. La obra social autoriza, y la droguería con esa orden ya la encarga en el laboratorio. Y esa instancia no se dio porque ninguna droguería siquiera llegó a llamar al laboratorio”.

Asimismo, Verónica, con todo el dolor, afirmó que “la gran mayoría que no pudo conseguir esa quimio, ya no están. Se volvió a despertar la enfermedad, y ya no están. Es la quimio más importante. Ya vengo peleando hace años por esta medicación y siempre estoy en la misma”.

Roberta sufrió una recaída y eso demandó nuevamente su internación. El tiempo es lo que apremia ahora porque la enfermedad avanza más rápido. “Antes tenía en la médula pero ahora una recaída es mucho más rápido, que atacó la médula y al sistema nervioso, ahora empieza con rehabilitación, está a base de morfina y cada vez más. Son muchas cosas. Sabemos que esto así, no podemos perder el tiempo. Y si hay algo de lo que no me puedo quejar es del hospital, porque todo lo que recibe se lo están dando ellos”.

Por su parte, y también en diálogo con este diario, Luis, un amigo de la familia destacó que el tiempo también es un enemigo en este momento: “Se hace todo lo posible para conseguir los medicamentos para la quimio, pero la obra social no da respuestas. Esto se necesita para ayer”.