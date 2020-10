Provincia: dictamen favorable al proyecto para crear la Tasa de Capitalidad

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy en comisión el proyecto impulsado por el intendente Julio Garro, que busca crear una Tasa de Capitalidad, la cual tiene por objetivo asignar un ingreso extra dentro de los fondos de coparticipación a La Plata, para enfrentar los gastos que significa ser la capital de la Provincia.

Se llevó a cabo la segunda reunión de las Comisiones de Asuntos Municipales y Reforma Política del Senado de la Provincia, la cual contó entre sus disertantes con la presencia de intendente de La Plata, Julio Garro; el ex Jefe comunal, Pablo Pinto; el presidente de la UNLP, Fernando Tauber y el titular de la UIA La Plata, Francisco Gliemmo.

Luego de la disertación, los Senadores llevaron a votación la propuesta y si bien los legisladores del Frente de Todos rechazaron la presentación, se logró el dictamen favorable gracias al voto positivo de los representantes de Juntos por el Cambio y ahora será tratado por la Cámara en las próximas sesiones.

Al respecto, el Senador provincial, Juan Pablo Allan, sostuvo que “fueron dos jornadas de debate amplio, representativo y maduro. A la altura de lo que la ciudad se merece. Más allá de matices sobre la oportunidad y el monto, hubo una mayoría contundente que se pronunció a favor del derecho que tiene la ciudad a una contribución especial que compense los enormes costos que significa ser sede de los tres poderes del Estado Provincial”.



“Llevamos 30 años de convenios, decretos y ordenanzas que lo regularon pero que mostraron ser insuficientes. Solo una ley puede garantizar el derecho que ha sido reconocido por todos los gobiernos de distintas pertenencias políticas”, añadió.

Durante la disertación, el intendente de La Plata, Julio Garro, subrayó la importancia de “crear de una vez por todas una ley de capitalidad”, y remarcó que “hace ya casi 30 años que se vienen firmando convenios que luego no se cumplen, dejando al Municipio en una situación de absoluta desigualdad e injusticia”.

En ese sentido, enfatizó que “La Plata, por ser la capital de la provincia de Buenos Aires, es sede de todas las dependencias provinciales y también nacionales. Y la ciudad es quien se encarga de los gastos por el uso del espacio público, alumbrado, recolección de residuos, mantenimiento, etc. Por eso necesitamos una ley que nos respalde, nos brinde certezas y sea equitativa para ambas partes, para la Provincia y la ciudad”.

Garro explicó que “más que una decisión política, también hay un tema de ordenar un arrastre de deuda de muchos años. Hoy la deuda asciende a mas de 1.200 millones de pesos y su incumplimiento nos va a obliga a judicializar esta deuda que se inició en 2014”.

Valoró que mantuvo varias reuniones con el Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, y con el Gobernador, Axel Kicillof, a quienes les trasladó la inquietud y les propuso trabajar para la ejecución de obras públicas que puedan financiarse directamente como cancelación de esta deuda.

“Si la Provincia quiere hacer una obra en la ciudad, que pase por la deuda de la Capitalidad. Ese ofrecimiento es lógico, es coherente y ayuda a cerrar ese capítulo del pasado”, sostuvo y agregó: “Estoy convencido de que es el momento de resolver este problema que la Provincia tiene con todos los platenses, de tres décadas, por eso estamos absolutamente abiertos a dialogar, a hacer cambios en el proyecto, pero necesitamos propuestas”.



Por su parte, el ex intendente de La Plata, Pablo Pinto, dijo durante su intervención que “la Municipalidad creó una ordenanza fiscal tributaria durante el gobierno del ex intendente Juan Carlos Alberti y se refería a las prestaciones que la Municipalidad hace originadas por los edificios provinciales de los tres poderes de Gobierno”.

“Es un tema que ha sido contemplado en varios países, dónde existe siempre un tipo de compensación a las ciudades capitales. Entiendo que se debe establecer un mecanismo automático para el pago, como la coparticipación. Se debe garantizar en forma permanente, porque no está discutida la legitimidad. En algún momento, si esto no sucede, hay que recurrir a la justicia si no se puede llegar a algún tipo de acuerdo”, añadió.

Por su parte, el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, dio su respaldo y el de la institución educativa al proyecto, y consideró que “La Plata siempre reclamó la necesidad de esa tasa y los años que han pasado nos han permitido recoger una experiencia difícil cuándo esos reclamos no están sujetos a una ley”.

“Es fundamental para La Plata, sin distinciones, que tengamos una ley de capitalidad. Propondría que se conforme una comisión bicameral que junte los distintos proyectos de ley. Me parece que hay que producir una síntesis que nos incluya a todos y nos permita acompañar con éxito”, agregó.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Francisco Gliemmo, consideró que “la capitalidad de la ciudad de La Plata es una necesidad imperiosa que viene de mucho tiempo antes a la presentación del proyecto del senador Allan. Creo que por la importancia que tiene la ciudad desde su nacimiento, todos deberíamos apoyar este proyecto o los proyectos consensuados”.

“Es fundamental como sociedad no solamente platense, bonaerense o argentina, tener referencias de lo que necesitamos. Hay que buscar la aprobación de una ley consensuada para tener esas contribuciones, respaldos, aportes económicos que la catapulten aún más de lo que ha sido siempre la ciudad de La Plata”, concluyó.