Diego Bayo dejó atrás el Covid y se recupera favorablemente

Mencionar el apellido Bayo es hablar de la historia viva de Gimnasia. Sin embargo, hacerlo en este momento tan particular, en el que una pandemia se ha hecho protagonista absoluta del 2020, es también hablar de resiliencia.

Y es que a sus 84 años, Diego Francisco Bayo, aquel goleador y capitán del recordado equipo del ´62, dejó atrás el positivo de Covid-19 y transita las últimas semanas de su recuperación, ya apuntada más a lo físico.

“Estoy en una clínica de 32 entre 2 y 3 recuperándome del coronavirus que me dejó bastante mal”, comenzó explicando en diálogo con este matutino. “Hace casi tres meses que estoy internado con asistencia médica, haciendo un poco de gimnasia. Gracias a Dios ya estoy bien”, completó.

Teniendo en cuenta que se trata de un virus nuevo para todos, Bayo comentó cómo la fue transitando.

“La verdad que la pasé bastante mal en ese período en el que tuve la enfermedad. Ahora estoy repuesto gracias a Dios. Estoy recuperándome bastante bien. Creo que en poco tiempo me van a dar de alta de esto que ha castigado a tanta gente y lo va a seguir haciendo hasta que no se encuentre el antídoto. Por suerte pude zafar de eso. Por ahora, ¿no?”, explicó entre risas.

Tras dejar atrás los síntomas, ahora el foco está puesto en la recuperación muscular para, una vez completa, poder volver a su domicilio particular.

“Me recuperé bastante bien. Incluso ahora estamos haciendo dos horas de gimnasia. Hago una hora a la mañana y una a la tarde. Ya camino perfectamente. No tengo problemas en general”, comentó. “Pero necesito un tiempito más para reforzar bien el tema de caminar y todo eso, para que no vaya a fallarme alguna de las piernas”, remarcó. “Estoy muy bien y agradecido, porque la verdad que la atención es magnífica. Buenísima. No tengo más que palabras de agradecimiento”, completó.

En cuanto a su momento más duro, explicó que no lo recuerda bien, pero que su familia le comentó que “hablaba muchas pavadas y barbaridades muy fuera de lugar”.

“Ellos estaban muy preocupados porque eran síntomas graves. Pero por suerte lo superé. Estuve en el Hospital Español recuperándome del coronavirus y ahora estoy en otra clínica, más apuntada a la fuerza y la recuperación”, indicó. “Estoy acá adentro, en ese plan. Calculo que en 30 o 40 días más, voy a estar afuera”, confió.

Contento y expectante por lo que asoma, no ahorró en ningún momento en palabras de agradecimiento para con quienes lo ayudaron y se preocuparon por él.

“Quiero agradecer a la gente de este hospital porque me atienden muy bien. A mí y a todos los demás que estamos con los mismos problemas”, remarcó. “Acá en la Clínica IMAR han averiguado cualquier cantidad de cosas de mí. Tienen una atención bárbara. Permanente. Ahora estoy bien de nuevo. Y espero poder seguir tirando estos últimos años que me quedan”, indicó.

Consultado sobre si recibió el apoyo o el llamado de alguien de Gimnasia, explicó: “Al principio no sabían que estaba internado”. Pero luego agregó: “Ricardo Rezza me llamó el otro día y me preguntó si desde el Club sabían. Él habló con el Vicepresidente Primero de Gimnasia y con gente de la CD y me llamaron hace unas horas”, sostuvo. “Me llamaron para preguntarme mi estado de salud y todo eso. Así que el Club también se ocupó del problema”, comentó. “Le agradezco mucho a toda la gente de Gimnasia por haberse preocupado por mí. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos”, concluyó.

De esta manera, Diego Francisco Bayo se transformó en otro de los ejemplos de personas mayores que han dejado atrás una enfermedad compleja a base del tratamiento y, sobre todo, de una gran predisposición. Ahora será cuestión de seguir reforzando los músculos para, de una vez por todas, regresar a su hogar.