Emocionada: Juanita lloró por Abigail y contó que se va a casar

La noche del sábado fue movidita para Juanita Viale: al frente de “La noche de Mirtha”, se emocionó tanto de tristeza como de felicidad, al quejarse de lo ocurrido con Abigail en Santiago del Estero y luego revelar que piensa casarse con su actual pareja.

Lo primero la convirtió en tendencia en las redes: Juanita contó que decidió retirar una publicidad las termas de Santiago del Estero, “porque es inadmisible lo que pasó”, afirmó en referencia a lo que había ocurrido con Abigail, la niña de 12 años con cáncer que quedó varada en medio de un control policial.

“Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail. A mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones”, lanzó Juanita, quien disparó contra el Presidente, ya que estaba: “Esperemos que el presidente no diga ahora que tampoco conoce este caso, como lo hizo en su momento desconociendo el de Solange”.

Pero no todo fue política en la mesa de la nietísima: Juanita contó también que recibió del arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien blanqueó en diciembre, la propuesta de pasar por el altar.

“Yo estoy re de novia, muy enamorada. Me propusieron casamiento”, reveló la nieta de Mirtha, y contó que dará el sí “cuando se pueda, de la manera que se pueda”.

“Nunca lo había pensado en mi vida. ¿Casarme? Qué raro. Pero no está mal”, reflexionó, y ante la pregunta de Fabián Doman sobre su convencimiento para dar el gran paso, respondió: “Sí, estoy convencida, solo estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”.

“¿Acompañan mamá y la abuela?”, preguntó Burlando. La respuesta de Juanita sorprendió a todos: “No sé si lo saben. Igual es un deseo, no sé. A mí mamá le dije ‘me gustaría casarme’. Pero no les quiero decir mucho, porque si le digo a mi vieja que me voy a casar ya arma casamiento”.