Macron trata de poner paños fríos ante el creciente malestar por el accionar policial

El presidente francés, Emmanuel Macron, trató de atajar la creciente protesta surgida en el país por la violencia policial, aseguró haberse visto “conmocionado” por el último episodio y pidió contundencia para sancionar a los agentes que incumplan los códigos.

Su intervención, formulada primero a través de un portavoz del Elíseo y luego con un amplio mensaje personal en Facebook, se produce tras la agresión al productor musical de raza negra, cuyas imágenes difundidas a través de las redes sociales han provocado muchas condenas.

“Francia no debe recurrir nunca a la violencia o la brutalidad, vengan de donde vengan. No debe dejar prosperar el odio o el racismo”, indicó en Facebook, donde subrayó que aunque no aceptará los ataques a policías y gendarmes, “quienes hacen aplicar la ley deben respetarla”.

Los últimos hechos, en los que cuatro agentes agreden y presuntamente insultan al productor Michel Zecler en su estudio parisiense, se producen días después de otras actuaciones similares, como el desalojo violento de un campamento de inmigrantes en la Plaza de la República de París.