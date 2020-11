VIDEO.- Galíndez, el ex masajista de la Selección: "A Maradona lo dejaron morir"

El ex masajista de la Selección, Miguel Di Lorenzo, alias Galíndez, fue uno de los invitados al programa de andy Kutnezzof, Podemos Hablar, y no dudó en apuntarle al "entorno" de Maradona.

“No lo puedo creer, lo veo y no lo puedo creer… Estoy arruinado”, se quebró en el momento que los invitados eran presentados y decían su primera sensación de la noticia más triste en mucho tiempo atrás en Argentina.

“Lo dejaron morir”, no dudó en denunciar. Y repitió lo que viene diciendo en cada entrevista: que las personas que estaban junto a él no dejaban que los campeones del '86 se acercasen.

“Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos…”, reveló respecto a lo vivido en el velorio, que pudo entrar gracias a una gestión de su ex esposa, Claudia Villafañe.

“Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo. Por eso a Claudia le dije: ‘Ahora empezá a mandar vos, eh’. Es un contorno que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, (Martín) Arévalo”, contó durante el programa, visiblemente molesto y enfadado con el entorno que tenía Diego Maradona.