Guzmán canjeó bonos en pesos por dos títulos en dólares por un monto total de US$ 750 millones

El Ministerio de Economía canjeó hoy una serie de bonos en pesos por dos títulos en dólares con vencimientos previstos para 2030 y 2035, por un monto total de US$ 750 millones, en una operación que buscó alargar los plazos de pago y quitar presión sobre el mercado de divisas.



El Palacio de Hacienda informó que recibió 370 ofertas, de las que adjudicó un total equivalente a $ 43.038 millones por conversión de US$ 500 millones del bono denominado AL30 y otros US$ 250 millones del título AL35.



“De este modo, además, durante el mes de diciembre se reducen las necesidades financieras en $ 22.610 millones y durante 2021 por $ 20.428 millones”, subrayó el comunicado oficial.



La cartera que conduce Martín Guzmán informó, además, que durante este año “se lograron significativos avances en la agenda de normalización del mercado de deuda pública en moneda nacional, que se manifestaron no solo en una sensible disminución en el costo de financiamiento del Tesoro Nacional sino también en un creciente porcentaje de renovación de los vencimientos de interés y amortizaciones de deuda y en la obtención de un financiamiento positivo”.



No obstante, reconoció que “aún convive en este mercado un universo de tenedores externos de instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión pueden redundaren comportamientos que afecten las condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica”.



En la plaza financiera se descontaba que los fondos Pimco y Templeton, a través de esta licitación, tenían la oportunidad de deshacerse de sus bonos en pesos, que fueron emitidos en 2018 y que resultaron afectados por el reperfilamiento impuesto el año pasado para los bonos en moneda nacional.



El Palacio de Hacienda busca de esta forma dar una opción a estos fondos para poder quitar presión en el mercado cambiario, debido a que los inversores internacionales buscaban salir a través de la venta de estos títulos vía dólar bursátil.