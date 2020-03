Tensión entre vecinos de Pinamar y los que llegaban por el fin de semana largo

Un grupo de vecinos de Pinamar realizaron ayer un corte en la Ruta 11 para impedir el acceso a los turistas que se acercaban a las playas de la Costa Atlántica para pasar el fin de semana largo, sin tener en cuenta las recomendaciones del Gobierno de limitar los desplazamientos y cuando se sabía que en breve se anunciaría la cuarentena total, cosa que finalmente pasó anoche.

Durante ese corte, hubo un momento de suma tensión cuando un automovilista que llegaba a la localidad balnearia se bajó del vehículo e increpó a una de los vecinos, lo que generó una aireada respuesta de otro pidiéndole que mostrara el documento que certificara que tenía domicilio en Pinamar y que si no era así que se fuera.

El automovilista aseguraba que había ido a hacer compras, por lo que en varias oportunidades uno de los vecinos que participaba de la protesta le pidió que mostrara el DNI y que si efectivamente vivía allí no iba a tener problemas para ingresar, pero que si no no lo iban a dejar pasar, reclamándole que no tuviera conciencia de la situación general que se vive en el país y en el mundo a causa del coronavirus.

"Si no sos de Pinamar tomatelá", le gritaba una y otra vez uno de los vecinos al automovilista, haciendo hincapié en que en Pinamar tenían cuatro respiradores para toda la población, estimada en unas 45 mil personas.