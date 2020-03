"Hacinados, sin agua": caos en el Cenard donde quieren poner en cuarentena a pasajeros repatriados

Unos 200 viajeros que fueron repatriados desde diferentes puntos de Centroamérica viven por estas horas una situación de caos en Cento de Deportes de Alto Rendimiento, Cenard, donde las autoridades sanitarias planean ponerlos en cuarentena. El lugar tiene pocas habitaciones y los viajeros denuncian que pretenden alojar a cinco personas por cada recinto. "No hay agua, no hay alcohol en gel, no hay nada", señalaron.

Los viajeros llegaron esta mañana a Ezeiza vía Panamá en un vuelo de repatriación y como en ese aeropuerto se había detectado un caso positivo de coronavirus decidieron poner a todo el pasaje en cuarentena. Desde entonces viven una situación angustiante y caótica. Primero les dijeron que iban a ser alojados en hoteles. Pero solamente a una parte del pasaje le dieron esos destinos.

Entre los que padecen desde hace varias horas la situación descripta hay una platense, la abogada Analía Reyes que volvía de un viaje de estudios en Costa Rica. Reyes es docente universitaria, trabaja en el Poder Judicial y viajó a Costa Rica por una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"A los domiciliados en CABA los llevaron a hoteles y a nosotros los de Provincia nos tienen todavía sin destino o pretenden alojarnos en un lugar donde están dadas las condiciones. Llevamos todo el día sin comer, ni higienizarnos porque acá no hay ni agua", contó a EL DIA .COM.

Esta noche la situación era cada vez más complicada y algunos pasajeros, según se ve en un video tomado desde el lugar, amenazaban con dejar el Cenard, ubicado al comienzo de la Avenida Miguel Benancio Sánchez en el barrio porteño de Nuñez dispuesto para que la mayoría de los deportistas amateurs de alto rendimiento se entrenen.

Los pasajeros piden que se los traslade, siguiendo los protocolos sanitarios, a sus domicilios para hacer la cuarentena pero las autoridades se niegan señalando que como dio positivo un caso en el aeropuerto de Panamá, de donde proviene Analía y el resto del pasaje, deben hacer cuarentena.

"Nadie viene a explicarnos nada, nadie da respuestas. Nos dieron una manzana y un jugo de frutas a la mañana y desde entonces estamos sin comer ni tomar nada. Acá no hay ni agua para tomar o higienizarnos", denuncian.