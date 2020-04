Risoterapia: tomarse la vida con humor

Descansamos, pintamos, ordenamos, cocinamos, comimos, hicimos ejercicio, ahora somos expertos en videollamadas y terminamos las series y películas que las plataformas virtuales nos ofrecían. La cuarentena sigue y hasta ahora no hay una fecha de finalización. Lo que parecían ser unas vacaciones obligadas pueden transformarse en un padecimiento. Pero “al mal tiempo, buena cara”, dice el refrán, y eso es a lo que apunta la risoterapia: ver el lado positivo de las cosas.

A esta altura del aislamiento muchos flaquean en este punto, porque si hay algo que todos sabemos, es que la cabeza va mucho más allá de lo que imaginamos. Sin embargo, podemos controlarla también para que juegue a nuestro favor.

Entre la variedad de terapias psicológicas y alternativas que existen para mejorar el estado de ánimo, está la risoterapia.

Se trata de una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través la risa. Suele llevarse a cabo mediante actividades en grupo que tienen el objetivo de que los participantes salgan de estas sesiones sintiéndose más positivos, optimistas y, en resumidas cuentas, más satisfechos con sus vidas. Pero también puede haber sesiones individuales.

“Es un trabajo entre el terapista y el paciente donde el objetivo es restablecer el equilibrio de las emociones. Hay que permitirse estar mal cuando sucede algo malo y también tener felicidad ante situaciones que nos ponen contentos, pero ningún extremo es bueno”, explica Rubén “Kpocha” López, especialista en esta actividad que agrega que ni el llanto ni la carcajada pueden ser eternos: “hay que encontrar el punto donde las cosas nos hacen sonreír”.

“Hay que encontrar el punto medio donde las cosas de la vida nos hacen sonreír”

Y es que tener sentido del humor no es reírse mucho ni reírse por todo, sino aprender a percibir la vida desde perspectivas más alegres y felices para nosotros.

En estos tiempos donde el contacto con el otro pasa por las redes sociales, López cuenta que su servicio se trasladó mucho a los “vivos” de Instagram, donde dos veces por semana - jueves y domingo a las 22- además de dar sus charlas convoca a figuras destacadas en alguna actividad para concientizar sobre la importancia de mantener la mirada puesta sobre las cosas buenas de la vida.

“Si estoy mal, no va a haber nada que me cause gracia. Hay que encontrar la forma de revertir esa situación”, dice el experto y cuenta que la risoterapia consiste en una sesión individual de una hora aproximadamente, donde el paciente cuenta qué es lo que le pasa y a partir de ahí se “trabaja para adelante”: no se trata de analizar la historia de vida de la persona, sino darle herramientas para que vuelva a recuperar la sonrisa.

“Trabajo con la energía de la persona, son herramientas para poder salir adelante rápido, buscando el lado positivo de las cosas pero no sólo desde lo mental, sino llevándolo a cabo. Me enfoco mucho con los buenos hábitos de alimentación, descanso y actividad física, que son los pilares de todo”, describe Rubén.

El especialista destaca que en este momento tan particular, mucha gente sufrió el “cachetazo” de tener que bajar un cambio de repente y el estrés laboral o de la vida agitada lo pasó al “qué pasará” o a no saber qué hacer con el tiempo libre en casa.

En la risoterapia, lo importante no es lo que sucede, sino lo que interpretamos de lo que nos sucede, y eso solo depende de la forma de pensar inteligente de cada uno y no del mundo exterior, ni de los acontecimientos futuros.

Cuando las personas disponen de buen humor interpretan la realidad de otra manera, hacen un chiste con ella. Y una vez que uno puede reírse de sus propias situaciones y por tanto de sí mismo, todo es más fácil. Hay que aprender a ver otras posibilidades más alegres y más beneficiosas en cada momento de la vida, y no quedarse con el primer pensamiento decepcionante o negativo que surja.

La técnica de la risoterapia consiste en la utilización de diferentes ejercicios, actividades y dinámicas a través de las cuales una persona o un grupo de personas es conducido a un sentimiento de desinhibición que le haga llegar al binomio risa ensayada-risa espontánea, lo que le llevará a experimentar sus beneficios físicos, psíquicos, emocionales y espirituales.