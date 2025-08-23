Millonaria estafa virtual a una jubilada de 84 años

Una jubilada de 84 años se convirtió en las últimas horas en una nueva víctima de los criminales que operan en la virtualidad. Según pudo saber este diario, la mujer, domiciliada en calle 7 entre 67 y 68, cayó en la estafa tras hacer clic en una publicidad de Facebook que prometía beneficios vinculados a una obra social. Desde ese momento, su teléfono se convirtió en el escenario de un ataque planificado al detalle, donde cada mensaje y cada instrucción apuntaban a ganar su confianza. Los interlocutores, con tonada cordobesa, la guiaron paso a paso hasta lograr que descargara una app que habilitó el control remoto de su celular.

El engaño continuó bajo un pretexto inocente: le pidieron enviar una foto para confeccionar un supuesto carnet. A los pocos minutos, la víctima notó que su dispositivo comenzaba a manipularse de manera autónoma. Alarmada, decidió cortar la comunicación, pero el daño ya estaba consumado. Al presentarse en su entidad bancaria, la mujer comprobó lo que temía: se habían ejecutado transferencias por un monto millonario y un adelanto de haberes que jamás solicitó.