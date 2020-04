Compañía de puño y letra: pareja platense escribe y recibe cartas para hospitalizados que sufren la soledad

Una pareja platense encaró una iniciativa a puro corazón: escriben y reciben cartas de pacientes hospitalizados que deben pasar la cuarentena en soledad, en este caso en un sanatorio ubicado en Quilmes.

Inspirados en un par de personas que decidieron comenzar a transitar un camino similar en otras partes del mundo, tanto Guadalupe Moccero como su compañero Esteban Villemur comenzaron a acompañar con puño y letra a las personas que no pueden compartir con nadie sus emociones, sentimientos o el cariño de familiares que debido al confinamiento no pueden visitarlos.

"Vimos que se hacía en otro país, y nos encantó", le contó Guada, ideóloga de "Una carta por una sonrisa", a EL DIA. "Ya lo empezamos, y hemos recibido cartas también", agregó entusiasmada y comentó que Esteban, quien trabaja como administrativo en el ámbito de Salud, es quien se encarga mayormente de la distribución.

"Esto surgió el domingo pasado y consiste en enviar cartas de apoyo a las personas que están más solas en este momento de crisis en el cual nos enfrentamos a situaciones difíciles", sostuvo y añadió que "una de las más presentes pero a su vez menos vista es la soledad de tantas personas que por estar aisladas no tienen visitas".

Más adelante explicó el objetivo principal de esta obra solidaria que decidieron encarar: "Consiste en crear puentes entre las personas acompañando a aquellos más aislados, ya sea por coronavirus o por alguna patología que implica que estén internados"

"Pueden sentirse queridos, acompañados y aunque sea por un rato van a estar más contentos y sabiendo que alguien piensa en ellos", aseguró.

Guada, quien es ingeniera química, también aprovechó este medio para invitar a todos aquellos que quieran sumarse al desafío y colaborar con una cruzada que ya arranca sonrisas.

"Está invitada cualquier persona que quiera conformar un mundo más humano, con más esperanzas y sonrisas. Creemos que todos los que dan un poco reciben mucho más. Cada uno escribe una carta y el paciente te la devuelve con una sonrisa"

Explicó además qué es necesario para redactar una carta que pueda ser exitosa para quien la recibe: "Cada uno puede contar algo sobre ellos para que el paciente se lo imagine, pueden acompañarlo de un poema o una oración, la idea es que contenga ánimo y apoyo para ellos. Nosotros nos encargamos de que llegue a los hospitales impresas para esos pacientes"

E invitó a participar a los trabajadores de la salud para que funcionen como nexo y así expandir la idea en más hospitales de la región

"Es importante también que se sumen médicos y/o enfermeros para que puedan alcanzárselas a los pacientes y nos pueden escribir a nuestro correo o contactarnos por Instagram. Cuantas más cartas haya, habrá más sonrisas también. Entre todos podemos hacer un mundo mejor para vivir, desde nuestro lugar".

INSPIRADOS EN ESPAÑA

Este tipo de iniciativas comenzó en España mediante la idea de una trabajadora de la salud llamadaCristina Marín Campos, médica Adjunta de Cirugía General y Aparato Digestivo, quien envió un audio por WhatsApp a sus familiares y amigos más cercanos: "En el hospital, la situación es bastante mala, hay mucha gente ingresada infectada y la UCI está muy sobrepasada, por eso os quería plantear un problema y una solucion" había manifestado la profesional según marcaron diferentes medios españoles. Y en menos de 24 horas logró reunir más de 35.000 cartas de apoyo.

En esta historia se inspiraron Guada y Esteban, quienes sueñan con poder expandir el proyecto a diferentes hospitales tanto de La Plata como de la región para seguir arrancando sonrisas que hoy día son muy necesarias. Demasiado. Aunque Guadalupe tiene en claro algo: "De todo lo malo se puede sacar algo bueno".

Una carta por una sonrisa

Holaa querido lector secreto,

Te quería decir que lo estas haciendo muy bien, eres un luchador muy fuerte. No se quien eres, pero te quiero decir que sin haberte conocido, ya te admiro. Que valentía la tuya de luchar contra un enemigo invisible, aprovecha este tiempo para convertirte en tu super héroe favorito! Mira que estas situaciones tan difíciles y raras nos dan la oportunidad de usar nuestra imaginación, de sentirse dentro de una película. Te gustan los super heroes de Marvel? A mi me encantan, mi favorito es Iron Man, y pues ahora que estoy encerrada, me gusta pensar que soy él en la primera película, cuando lo secuestran y sale más fuerte que nunca. Bueno, no te dare spoilers (no se si has visto las películas de marvel jaja), pero se siente bien imaginarse a uno mismo como un super héroe. Y sabes que tienen en común las películas de los super heroes? Pues que todas pasan por un momento bien difícil, del que se ve imposible salir, pero el héroe no se da por vencido nunca! Y al final, los malos caen y el héroe se hace aun más fuerte. Pues lo mismo pasara con este virus, veras, ahorita estamos en la parte difícil de la película (la parte de tension), pero pronto veras como cambian las cosas y saldrás de esta aun más fuerte!

Todos estamos pasando un mal tiempo ahorita, pero siempre hay algo bonito. Gracias a este mal tiempo te he conocido a vos! Mi lector secreto :) y créeme que ahora me siento más feliz que nunca, me has dado inspiración para comenzar mi día. Espero que te haya gustado esta pequeña nota de tu admiradora secreta :).

Que tengas un buen día! Y fuerza, que estoy con vos :)

Mis mejores deseos,

Tu admiradora secreta :)

P.D: Te gusta leer? Si te gusta, te recomiendo los libros de Agatha Christie (la reina de los dramas policiacos). Justo ahorita, me estoy leyendo su autobiografía, y me gustaría compartirte un párrafo que me encantó:

“Al despertar, siempre siento lo que supongo que es natural en todos: la alegría de estar viva. No de una manera consciente, pero ahí estoy, viva; abro loos ojos y allí está el nuevo día, un paso más en el viaje hacia lo desconocido, ese estupendo viaje que es la propia vida, que no será quizá estupenda en sí, pero lo es por ser propia. Ese es uno de los secretos de la existencia: gozar del don de la vida que se ha recibido.”

Hoy si, he acabado mi nota,

Hasta pronto mi lector :)

Los interesados en sumarse pueden escribir a: unacartaporunasonrisa@gmail.com