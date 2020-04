Nación da poder a las comunas para el control de los precios

Los aumentos de precios, sobre todo de artículos esenciales en medio de esta emergencia, sanitaria inquieta cada vez más en la Casa Rosada y por eso quiere intensificar las medidas de control, no sólo en los grandes comercios sino también en los pequeños. Así, el presidente Alberto Fernández anunció que hoy firmará un decreto por el cual los jefes comunales estarán habilitados a aplicar la ley de Defensa de la Competencia en sus distritos y así intentar frenar subas de precios de los alimentos u otros productos, en los locales minoristas durante la cuarentena por el coronavirus.

“Estoy preparando un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) para cambiar la ley de Defensa de la Competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que puedan aplicar la ley en sus distritos”, afirmó el jefe de Estado. “De verdad no es que yo, como Estado nacional, no quiera encontrarlos. Son difíciles de encontrar. A veces son negocios muy chiquitos que están a nombres de un monotributista, que ni siquiera sabés que ahí hay un comercio”, explicó sobre el traspaso.

De hecho, muchas ciudades ya venían reforzando esos monitoreos de precios en los comercios. La comuna platense, como se sabe, días atrás hizo un fuerte operativo en el Mercado Central Regional y clausuró varios puestos por aumentos de “hasta más del 100 por ciento” en verduras y frutas. “A partir de la ley de Abastecimiento 20.680 se estipuló un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipios para garantizar el abastecimiento de bienes indispensables y los precios (máximos) dispuestos por el gobierno nacional retrotraídos al 6 de marzo”, detallaron las autoridades locales.

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata ya había comenzado con inspecciones en supermercados y almacenes, ante denuncias de vecinos por subas en los precios o faltantes de productos necesarios dentro esta cuarentena sanitaria. Hubo varias clausuras y se advirtió de sanciones que pueden alcanzar hasta los $10 millones.

Pero ahora los jefes comunales sumarán una herramienta más de poder para controlar a estos comercios con la ley de Defensa de la Competencia, que sale hoy por decreto.

Desde el 20 de marzo para garantizar el abastecimiento y controlar la modificación de precios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Nación dispuso que, por 30 días, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el valor que tenían al 6 de marzo pasado, lo cual aplica parra todos: hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.

En la entrevista de ayer a un blog que dirige Horacio Verbitsky, el Presidente comentó: “¿Por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo?, ¿Por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”.

“Vamos a redoblar esfuerzos desde los municipios para defender a los vecinos en caso de conductas abusivas por parte de los comerciantes”, afirmó el intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, tras conocerse la decisión presidencial. “Desde que se anunció el programa ‘Precios Cuidados’ los municipios hacemos controles de precio y de stock en góndolas para que los productos estén”, detalló mientras encabezaba ayer esas inspecciones en comercios de su distrito.

En tanto, el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, explicó que “los intendentes estamos trabajando con tres ejes centrales: prepararnos para las necesidades de salud y atender a la gente; garantizar la alimentación de todos aquellos que no pueden acceder hoy a alimentos y limitar la circulación para evitar el contagio”. En ese marco, “uno de los ejes de trabajo es frenar las avivadas y las picardías de los comerciantes o los distribuidores de alimentos, que muchas veces son más pícaros que los comerciantes”, señaló.