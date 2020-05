El increíble cambio físico de Mike Tyson, que prepara su vuelta a los cuadriláteros

Mike Tyson sigue adelante con su preparación, pensando en la vuelta a los cuadriláteros después de 15 años de ausencia.

Durante varias semanas, “Iron” salió a promocionar su regreso, que consistirá en una pelea de exhibición, aunque todavía no tiene fecha ni rival confirmado.

Se dijo oportunamente que Evander Holyfield, otro ex campeón del mundo de los pesos completos, iba a ser el rival de Tyson, pero con el correr de los días, quedó descartado.

Fue el propio Tyson quien le bajó el pulgar al boxeador y compatriota que lo venció en dos oportunidades en los años ´90.

Pero más allá de la publicitada vuelta de Mike Tyson a los cuadriláteros, en las últimas horas salieron a la luz una serie de fotos que muestra el impecable estado físico que tiene a sus 53 años y el cambio que produjo en su vida personal desde que se convirtió en “vegano”.

Pero eso no es todo, las imágenes del ex campeón del mundo de boxeo muestran además cómo se ha rejuvenecido, después de haberse sometido a un costoso tratamiento, que también usaron en su momento el tenista español, Rafael Nadal y la mega estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo.

“Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me siento con ganas de cambiar mi vida”, explicó el fuerte pegador de Brooklyn.

Se dice que Tyson llegó a pesar en este tiempo 170 kilos, algo impensado en un deportista de élite que fue en los años `80. Por eso, decidió darle un cambio a su vida, después de haber padecido varias patologías producto del exceso de comidas y del sedentarismo.

El diario The Sun, en una nota, cuenta que Tyson se sometió a un tratamiento de células madre por el que ya pasaron Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, entre otros.

Según el portal británico, el procedimiento consiste en usar “sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, de la médula ósea o de la grasa corporal”, y se inyecta al paciente.

El propio Mike Tyson explicó cómo fue ese tratamiento: “Cuando sacaron mi sangre, era roja. Cuando la volvieron a introducir, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Y desde entonces he estado raro, me siento equilibrado ahora”, comentó.

Sin dudas que se trata de un tratamiento costoso y nada sencillo. Aseguran que es eficaz para reducir el dolor y la inflamación, para aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de los tejidos.

Su precio en el mercado supera los 5.000 euros y puede llegar a unos 25.000, según publicó el diario británico.

UN ARGENTINO LO DESAFIÓ A PELEAR

Mientras por estos días se resuelve qué boxeador será el adversario de Mike Tyson en su regreso a los cuadriláteros, en las últimas horas el argentino Walter Masseroni, más conocido como el “Bombardero de Beccar”, salió por las redes sociales a desafiar a quien fuera campeón del mundo de los pesos completos.

Masseroni, de 56 años, fue campeón argentino de la FAB y además, obtuvo los títulos latino, sudamericano internacional y mundo hispano de los pesos pesados. Y por estas horas se ilusiona con poder concretar el combate que intentó sin éxito en otras tres oportunidades durante su carrera como profesional.

Hasta el momento, Tyson no confirmó quién será su oponente en el ring -se dice que la semana que viene se daría a conocer el nombre-, por lo que el ex boxeador argentino sueña con concretar ese sueño.