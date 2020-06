González Ayala: “'El Covid mata' no tiene que ser el mensaje, sino apelar al cuidado personal”

Silvia González Ayala, profesora titular de la cátedra de Infectología de la facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, pidió hoy que el Gobierno maneje un mensaje claro respecto al Covid 19 y que analise seriamente distrito por distrito si es que se planea volver hacia atrás con las fases de confinamiento.

“Ante el tiempo transcurrido que son 80 días, tiene que ser cuidadosamente analizada en función de la realidad puntual de cada zona. De ninguna manera se puede generalizar, y el número de casos es una expresión pero requiere otro análisis. La situación de las personas después de 80 días debe ser debidamente tenida en cuenta y valorada”, dijo la doctora en diálogo con Golpe de Suerte, de La Redonda.

En tanto que valoró el informe que realizó hoy el DÍA en cual se discriminan las cifras teniendo en cuenta localidades claves de la Provincia: “El trabajo que hizo el periodista es muy valioso porque es el primero que se publica con tasas de incidencias, el número bruto y monótono de casos hay que analizarlo puntualmente para cada municipio. Los datos son elocuentes. La situación no es igual en toda el área metropolitana”

Más adelante pidió claridad en los mensajes y aseguró que ya no debe ser que “el Covid mata”: “El mensaje tiene que ser claro, y apelar al cuidado individual, de cuidate vos y tu familia. No seguir agitando que se agotan las camas, que el Covid mata...ese no es el mensaje. Cuando se analiza la ocupación de camas por Covid está alrededor del 15%, el resto es de otras patologías”.

“Yo insisto en la responsabilidad individual, 80 días de encierro y el espectáculo de los corredores fue deplorable. No aprendimos. Hay que ser racional, hasta cuándo vamos a vivir en confinamiento. Tenemos que aprender a convivir con el virus”.