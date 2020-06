El turismo, un sector en emergencia que en la Región vive su propia crisis

La pandemia de COVID-19 golpea a diversos sectores de la economía con mayor o menor intensidad, pero con seguridad la del turismo es una de las industrias más castigadas por las consecuencias de la pandemia, que incluyen cierres de fronteras, confinamiento y la imposibilidad de trabajar a muchos actores centrales del sector, como compañías aéreas, hoteles, agencias de viajes, servicios de transporte, restaurantes, museos y hasta seguros.

Según se desprende de los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la agencia especializada de las Naciones Unidas, la crisis podría llevar a una disminución anual de entre 60 por ciento y 80 por ciento en comparación con las cifras de 2019. Esto pone en riesgo millones de empleos en el mundo.

En nuestra Región hay unas 130 agencias de viajes que dan empleo a 600 personas en forma directa, y otras tantas en forma indirecta. Según explican los principales operadores del sector, el panorama por ahora es desolador: facturación en cero, estructuras a mantener con elevados costos, pagos de impuestos, servicios, cargas sociales y tasas municipales. Por eso entre los jugadores del sector se debaten entre los pedidos de ATP (la ayuda oficial para pagar sueldos), la reconversión de oficinas y cómo hacer para que “el día después” sea amigable para esta industria y se acelere el retorno de los clientes.

Para Horacio Repucci, dueño de la agencia platense Estilo Viajes, “declarada la Pandemia, nuestro principal objetivo fue hacer regresar a los pasajeros que teníamos en el exterior y que en varios casos debieron anticipar su regreso previo a que se cerraran las fronteras y los vuelos dejaran de operar. Desde el 20 de marzo dejamos de atender en forma presencial y solamente pudimos hacer seguimiento de todos los viajes que debían ser reprogramados en forma virtual. Entendemos que el turismo es una de los sectores más afectados por esta situación y que seguramente sea de las últimas actividades en poder reactivarse. Creemos que estas circunstancias, aunque muy lamentables por el impacto económico, han servido para poder realzar el rol de las agencias de viaje y también se ha visibilizado la importancia de tener a quien recurrir ante una emergencia. Sentimos que, así como nosotros hemos realizado esfuerzos extremos para resolver las situaciones excepcionales que se han planteado, las autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales deben contemplar asistir al sector turístico en forma particular con ayudas fiscales dado que es una de las actividades que ha quedado más expuesta en esta crisis”.

En tanto, Federico Carassale, director de Aero, una empresa platense que nació desde una pequeña pyme familiar hace más de 60 años y hoy es operador mayorista de turismo, nos explica que “el sindicato de Comercio dice que en Argentina pueden desaparecer 700 mil empleos por la crisis en la industria del turismo, porque la cuarentena también influye en forma directa en ciudades netamente turísticas como Mar del Plata, Pinamar, Tandil o Bariloche. En el Gran La Plata tenemos el viaje emisivo, es decir, la parte de la industria que da servicios a la gente que viaja, como las agencias de viajes, pero también hay empresas grandes, como Latam, que están golpeadas por esto. Por eso queremos mostrar nuestro problema, porque la facturación sigue casi en cero desde hace meses y las estructuras en muchos casos son enormes, como en los hoteles, compañías aéreas, nosotros los mayoristas, el transporte. Y como el viaje no es algo esencial para la gente, está a la cola de las cosas que se van a recuperar, porque si bien la gente tiene muchas ganas de viajar, los sondeos verificaron que más del 50 por ciento no está dispuesta a hacerlo hasta que no esté segura, por ejemplo, con una vacuna contra el coronavirus. Y eso es lo que está pasando con los lugares que ya se abrieron porque pasó la pandemia, como en Europa, que está en pleno verano y en los principales destinos aún no se mueve la aguja porque hay miedo. La industria de los viajes se está abriendo de una manera mucho más lenta de la prevista, por eso le pedimos a los diferentes gobiernos que tengan en cuenta esta situación, porque es mucha la gente que trabaja en esto. Hay empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que la están pasando muy mal. Eso pasa acá en La Plata y por eso decimos que en el marco de esta pandemia consideren alivios fiscales más contundentes además de las ayudas que ya tenemos, como los ATP, pero más previsibles. Hoy las empresas aéreas y hoteleras dan gran flexibilidad para reprogramar viajes con mucho tiempo y sin penalizaciones y sin cambio de tarifas. En muchos países se reglamentó eso, en Europa y hasta en Brasil. Y también se da el caso de ciudades enteras que necesitan cerrarse por el coronavirus, pero que el 70 por ciento de su economía o más pasa por el turismo receptivo, como las de la costa bonaerense”.

Fabián Lattanzio, vicepresidente de la Asociación de agencias de viajes y turismo de La Plata, le explicó a este diario que “los ingresos de las agencias desde el 20 de marzo son 0 pesos, la ayuda recibida en ATP del 50 por ciento del salario a los empleados en relación de dependencia, pero los empresarios pymes no recibimos otra ayuda. Por ejemplo, entre las agencias unipersonales les ofrecieron créditos que en algunos casos no pudieron acceder, aunque por ahora no cerró ninguna agencia de la Región”.

El también protesorero de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo sostuvo que “desde el inicio de la pandemia las agencias de viajes asociadas nos unimos en grupos de WhatsApp y entre todos logramos repatriar al 99 por ciento de los pasajeros. Incluso algunas agencias ayudaban a colegas para poder encontrar vuelos de repatriación porque los pasajeros de las agencias de viajes siempre tuvieron a su agente las 24 horas del día los 7 días de la semana para lograr repatriar a los pasajeros, e incluso en estos momentos estamos reprogramando sus viajes con políticas flexibles”.

Con respecto al futuro inmediato, el agente platense contó que “apostamos a que llegue el levantamiento progresivo de las restricciones para viajar tanto dentro del país como del extranjero con estrictos protocolos de seguridad, aunque seguramente primero arrancará el turismo de cercanía. Hay que destacar que muchas empresas tienen condiciones flexibles comprando ahora con posibilidad de cambiar fechas sin cargo y viajar durante todo el 2021. Muchas provincias ya decretaron la emergencia turística del sector, con exenciones impositivas, financiación de viajes a tasas convenientes de bancos oficiales para reactivar y ayudar no solo a mantener el empleo, sino para mantener a flote a las empresas, pero no es el caso de la Provincia de Buenos Aires”.

PANORAMA

El sector del turismo enfrenta una crisis histórica y sin precedentes, primero con una baja fuerte tras la imposición del impuesto “solidario” del 30 por ciento en diciembre de 2019, a lo que se sumó una desaceleración sin precedentes en todo el mundo por efecto del coronavirus.

En Argentina hay un total de 5.700 agencias y 95 mil empleados afectados de forma directa, es decir, sólo en las agencias de viaje, según cifras oficiales del sector. Los viajes están cancelados prácticamente en un 100 por ciento. La actividad está totalmente paralizada.

Desde FACVE (Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo), cuyos miembros representan el 80 por ciento de la emisión de boletos aéreos y reúne a casi el 70 por ciento de los empleados del sector de empresas de viajes y turismo del país, emitieron un comunicado en el que explican que el turismo es el sector que más está siendo impactado por la crisis originada en la pandemia COVID-19, y seguramente también será el sector con mayor dificultad para recuperarse en todo el mundo.

“Somos una industria muy dinámica, que cubre todo el territorio nacional, generando trabajo de valor a millones de argentinos y con una estructura empresarial que incluye a pequeñas unidades de negocio unipersonales, pequeñas y medianas empresas, como también grandes jugadores con alcance regional. Hoy, a tres meses de haberse iniciado esta crisis y más allá de las medidas de apoyo que hemos recibido por parte del Gobierno, la situación del sector es de extrema fragilidad e imprevisibilidad para todos, habiendo experimentado una caída de la facturación de casi el 100 por ciento. Adicionalmente, las expectativas de corto y mediano plazo son realmente preocupantes. Las líneas aéreas proyectan importantes caídas en sus operaciones para lo que queda de este año y una lenta recuperación recién entrado el 2021. Muchos países del mundo ya han comenzado a normalizar su actividad económica, pero las actividades vinculadas al turismo están mostrando una recuperación lenta que demandaría muchos años de trabajo, hasta alcanzar algo parecido a lo que fue el sector pre-COVID-19. Según IATA, la industria estima alcanzar hacia finales del 2023 o 2024 niveles de transporte similares al 2019”, aseguraron.

Una nueva oleada de COVID-19 está frenando todas las expectativas de recuperación del sector a nivel global. Muchos de los países que habían relajado sus medidas sanitarias están volviendo para atrás y poniendo nuevas restricciones que atentan contra la actividad e incluso en países que ya han logrado superar la pandemia, el nivel de movimiento turístico y las reservas futuras han caído más del 90 por ciento. Por esta razón la mayoría de los gobiernos, acompañando las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), han llevado adelante planes de apoyo a las empresas del sector, sin importar el tamaño o la actividad, para evitar la quiebra de las empresas y el colapso del sector.

“En FACVE, estamos convencidos que viajar es una industria que continuará siendo un pilar fundamental para dinamizar la actividad económica, generar empleos y ser parte esencial de la estrategia de crecimiento de nuestro país. Como también estamos convencidos que hoy, para el sostenimiento y la recuperación de nuestro sector sobre bases competitivas, necesitaremos del acompañamiento de todos y fundamentalmente necesitamos que nuestros pasajeros puedan volver a soñar con su próximo viaje, para que nosotros podamos en algún momento recuperar el propósito de nuestros negocios. Sabemos que los tiempos que tenemos por delante serán complejos y difíciles. Estamos en emergencia y necesitamos ayuda para llegar a nuestro destino final: volver a viajar seguros y sin miedo. Para ello, invitamos a todas las autoridades públicas y privadas, con responsabilidad directa e indirecta, para que en el marco de esta crisis, podamos generar un escenario de mayor certidumbre para todas la empresas del sector de turismo, independientemente de su tamaño; – extendiendo las facilidades actualmente vigentes; – resolviendo las reprogramaciones de los viajes que no pudieron realizarse por motivo de la pandemia- estableciendo cronogramas tentativos de apertura de nuestras actividades;- definiendo campañas y protocolos para viajar seguros y sin miedo; – alivianando la carga fiscal del sector en el corto y largo plazo;- facilitando el acceso a la recomposición del capital de trabajo de las empresas; – entre otras tantas medidas de promoción y estímulo que serán requeridas para el renacer de nuestra industria”, dijeron.