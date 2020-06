Crece el uso de armas en la Región y los crímenes superan a los de todo 2019

Durante los primeros cinco meses del 2020, en La Plata, Berisso y Ensenada se cometieron 32 crímenes, uno más que en todo 2019. Del total, 12 sucedieron durante el período de cuarentena obligatoria (que comenzó el 20 de marzo y fue extendido esta semana hasta el 28 de junio). La cifra está todavía lejos de los 53 asesinatos que tuvo la Región en todo 2018, aunque entre los homicidios y femicidios perpetrados en lo que va del año subyace una singularidad que forma parte de una situación preocupante: el creciente uso de armas de fuego. Los números que se desprenden de los hechos ocurridos entre enero y mayo (inclusive) avalan esta afirmación.

Víctimas y victimarios son parte de esta ecuación sangrienta que el viernes tuvo su sumatoria. Primero, durante la tarde en una distribuidora de alimentos situada en Eva Perón y Barragán, de Ensenada, con una balacera que no terminó con heridos -o peor- por causas indescifrables. Luego, por la noche, la ejecución de un camionero en una quinta de Abasto, en 233 y 38. (ver página 20)

Así tenemos que en 21 de los crímenes que ocurrieron en 2020 hubo pistolas, revólveres o escopetas involucradas, mientras que en siete se usaron armas blancas. Es decir, más del 65 por ciento de los casos están ligados al “plomo”.

En contraposición, si se analizan las relaciones entre los tipos de armas utilizadas por los criminales en los años anteriores, el resultado es por completo distinto. Vemos entonces que existe una paridad más marcada o, en todo caso, que el cuchillo o la hoja es el que más veces se repite en la lista.

Los registros de este diario indican que 11 personas fallecieron por el accionar del gatillo y 13 recibieron puñaladas fatales durante 2019. Un año antes, la cuenta daba 20 a 19, respectivamente. En ambos casos, el porcentaje en cuanto a la utilización de armas de fuego difiere en mucho con el de este año: poco más de 35 por ciento en 2019, mientras que para 2018 fue del 38 por ciento.

BALAS Y MÁS BALAS

Una sección aparte merece el estudio de la cantidad de episodios delictivos que tuvieron la presencia de un arma de fuego como factor principal, como los tiroteos entre la Policía y los delincuentes. Entre éstos, cabe mencionar el caso del “hombre del FAL”, la peligrosa secuencia en 7 y 522 (en la que cayó herido un presunto cómplice del anterior) o el intercambio entre un ladrón escapado y agentes de la Ley en una estación de servicio de Ensenada, por nombrar tres hechos recientes. No está de más resaltar que en todos los incidentes referidos hubo heridos. Leves, graves y fatales (el evadido se suicidó). Los barrios más “complicados” por esta coyuntura son Villa Elvira (El Palihue en particular), Melchor Romero, Abasto, Tolosa y Los Hornos.

“Se ve en las modalidades de ahora que tiran ‘por tirar’. Lo raro es que en los robos agravados no suele haber disparos, a pesar de que entran cinco o seis tipos armados”, detalló una fuente de la DDI consultada por EL DIA. Para el investigador, se trata de situaciones que están relacionadas a otros delitos y a la violencia imperante: “Es más una cuestión social, de los barrios marginales, si bien se ve mucho en temas vinculados al narcotráfico.”

El 1 de mayo cayó el “hombre del Fal” y hace 5 días uno de sus cómplices, en medio de un tiroteo

Los números parecen darle la razón: de los 32 asesinatos de este 2020, solo ocho fueron en ocasión de un robo. En tanto, 15 responden a presuntos ajustes de cuenta o de peleas entre bandas dedicadas al microtráfico.

Para un policía de la zona sur de La Plata, “se nota que hay más armas en la calle. Hay más violencia en la sociedad, sí, y lo vemos mucho con las situaciones de violencia de género”, que aumentaron en el marco de la reclusión decretada por el Gobierno. Y, en línea con lo manifestado por su colega, sostuvo que “tenemos más enfrentamientos entre bandas, pero no tantos robos”. Asimismo, añadió que “sacamos de circulación tres armas de fuego en cuatro días, algo que no suele ocurrir”. Diferente es la realidad en el sector opuesto de la Ciudad: “Depende del área. Gente armada hay, pero no se ve tanto, por lo menos en la zona norte”.

El abogado, ex policía y experto en seguridad, Héctor Muzzio, señaló al respecto que “falta prevención, política pública para que esto no pase. El narcotráfico fue creciendo en el país desde 1990; a partir de ahí, todo lo que ocurrió posibilitó el caldo de cultivo para el crimen organizado”. Muzzio explicó que “lo que ocurre te da la pauta de que el narco desarrolla todo su poderío a través de la violencia y con armas de fuego. Para generar y cuidar su espacio, es probable que se maten entre ellos, entre bandas antagónicas”.

“Este tipo de bandas del crimen organizado -continuó- trabajan en comunidades donde la densidad poblacional es alta, porque el delincuente se ‘camufla’ con los bienhechores para pasar desapercibido”.

En diversos hechos se incautaron chalecos, vestimenta policial y pistolas como las que utiliza la fuerza, que no siempre han sido robadas. Una de las hipótesis de los pesquisas inquiridos apunta a que algunos de estos grupos delictivos podrían estar conformados por ex agentes. En ese sentido, Muzzio refirió: “Yo amo a la Policía. Que haya corrupción es lógico, en el ser humano hay. Lo que no puede haber es impunidad, no puede haber un policía ‘malandra’ y que no se haga nada”.

Por otra parte, afirmó que “la pobreza no tiene nada que ver con esto, la marginalidad sí. Por eso hay que consolidar la educación y luchar contra el desempleo para que estas cuestiones no avancen”.