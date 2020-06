Kicillof: “En la Provincia no hay lugar para grietas, nuestra vocación es trabajar con todos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó hoy que continuará "trabajando en conjunto, en coordinación y en forma articulada" con los 135 intendentes de la provincia para habilitar diferentes actividades en el marco de la fase en la que se encuentre cada comuna, y adelantó que este mes también "habrá asistencia" financiera para los municipios.



"Vamos a seguir trabajando en conjunto, en coordinación y articulación. No es una competencia para ver quien abre o cierra más sino de cómo cuidamos la salud de la gente", dijo Kicillof en una videoconferencia con periodistas de medios bonaerenses..

“Estoy muy orgulloso de cómo se ha llevado adelante este período de aislamiento en toda la Provincia, lo hicimos colectivamente y unidos. Con los intendentes he podido trabajar excelentemente bien. No hay lugar para grietas, ni durante la pandemia ni después”, enfatizó.



El gobernador explicó que "lo que está permitido dentro de la fase en la que se encuentra el municipio se puede hacer en forma automática" y aclaró que "si hay ciertas particularidades el intendente eleva la propuesta al gobierno provincial para que la analicemos y se le da una respuesta".



Aseguró que es partidario de que "se puedan retomar la mayor cantidad de actividades posibles" pero resaltó que "hay que seguir guardando la prevención y los protocolos para evitar posibles brotes" fundamentalmente en el interior bonaerense.



Kicillof dio por saldada las diferencias que surgieron la semana pasada con algunos jefes comunales de la oposición por la flexibilización de la cuarentena y la atribuyó a "un clamor aperturista inscripto en una discusión política".



"Yo no tengo enojo con los intendentes, hubo un clima político para que se abra todo. Es parte de la convivencia democrática. La idea es acompañar la decisión de los intendentes con los recaudos y análisis necesarios", graficó.



.Kicillof ratificó además que en junio continuará la asistencia financiera a los municipios para que puedan mantener su nivel de actividad y para el pago de salarios y el medio aguinaldo.



"En junio va a haber otra nueva asistencia a todos los municipios. Lo hicimos en todo este tiempo en el que destinamos cerca de 10 mil millones de pesos distribuidos entre abril y mayo. La idea es hacerlo nuevamente y estamos evaluando el efecto sobre los recursos municipales y la recaudación provincial", concluyó.