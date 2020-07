Kicillof rechaza que haya ataques políticos a silobolsas pero el campo habla de grieta

El gobernador Axel Kicillof consideró ayer que “es un disparate” intentar vincular las roturas de silobolsas que se registraron en los campos de la Provincia con una supuesta intencionalidad política y pidió “que la corten con esas cosas”.

“Tuvimos una reunión con las entidades del agro. Hubo 16 denuncias, pero ocho están esclarecidas y no tienen nada que ver con motivos políticos”, destacó el gobernador Kicillof en declaraciones periodísticas.

“Que la corten con esas cosas. Son casos particulares, fuera del panorama ideológico. Hay que tener ganas de estar incentivando el odio….es un disparate vincularlo con la política”, lanzó.

Sin embargo, desde la dirigencia rural salieron a marcar un contrapunto. Si bien respaldaron la idea de que no ha habido vinculación directa de los actos de vandalismo con agrupaciones, cargaron la tintas contra “la clase política por haber sembrado encono en la sociedad” y “generado” una “enorme grieta” que, dijeron, se refleja en este tipo de episodios.

El tema se había instalado en los últimos meses en el centro de la polémica, por las reiteradas denuncias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe sobre atentados a los silobolsas de acopio de granos.

Desde algunos sectores se habló de “intencionalidades políticas” e incluso la oposición presentó pedidos en la Legislatura que agitaron las aguas en ese sentido.

En las últimas horas, Kicillof, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez y su par de Seguridad Sergio Berni mantuvieron un encuentro con representantes de entidades del sector agropecuario para trabajar en medidas coordinadas para la prevención del delito rural.

Según un comunicado difundido por la Provincia “los representantes rurales y el Gobierno de la Provincia coincidieron en señalar que los casos de roturas de silobolsas en el territorio bonaerense no han tenido encono político o ideológico, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades. En ese marco, resaltaron la importancia de no tergiversar situaciones malintencionadamente que provoquen diferencias entre el sector y el Estado provincial”.

De la reunión participaron los principales dirigentes de las entidades rurales de la Provincia: Matías De Velazco (Carbap); Mario Raitieri (Coninagro); Jorge Solmi (Federación Agraria Argentina), Oscar Subarraca (Mercado de Liniers); Eduardo Crouzel (Consignatarios de Productos del País y Directos de Hacienda); Alejandro Carelli (Centro de Acopiadores de Cereales); Néstor Pérez Ortega (Cámara de Consignatarios de Ganado) y Daniel Asseff (Fed. De Acopiadores).

Participaron también el jefe de Gabinete de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez Sosa; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y el secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración, Francisco Pont Vergés.

Ayer, en tanto, el ministro Rodríguez también se refirió al tema y reiteró que se “esclarecieron la mitad de los hechos de rotura de silobolsas y nada tuvieron que ver con intencionalidad política”.

Además sostuvo que “vemos que hay algún grupo tratando de adjudicar una intencionalidad política que en función de lo que se ha hecho queda claro que no existe y de hecho son interpretaciones que no ayudaron a esclarecer los casos”.

Rodríguez dijo en ese sentido que “resolvimos la mitad de los casos y algunos tuvieron que ver con enconos entre vecinos, otras situaciones de chicos, de animales y además también de algunos trabajadores que fueron despedidos”.

El tema había generado movimientos políticos. En el Congreso nacional y la Legislatura hubo proyectos con pedidos para que se investigue con mayor vigor los ataques.

Desde el bloque de diputados nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio salieron además a manifestar su repudio a los “reiterados ataques contra la propiedad que están recibiendo productores de varias provincias” y pidieron que el Gobierno intervenga para frenar los hechos delictivos.

“Es noticia frecuente que los productores reciban roturas de silobolsas, incendios intencionales o robo de ganado, pero en ningún caso se llega a resoluciones justas con condenas y sanciones”, expresaron desde la bancada nacional.

“Hay brecha”

“Está claro que es así. Difícilmente veo al gobernador de la provincia de Buenos Aires o al gobernador Sergio Ziliotto mandando a cortar silobolsas, ni al presidente de la Nación Alberto Fernández. En los casos de silobolsas algunos son accidentales, y por otras razones, como rivalidades personales”, aseguró ayer en tanto el titular de Carbap. Y agregó: “lo que también hay es gente que rompe esto por falta de cultura, que no sabe convivir en sociedad con otra gente”.

Sin embargo, De Velazco puso énfasis en las “responsabilidades” que, dijo, tiene la política en la “brecha” que identificó como motivación de algunos ataques.

“Lo que sí es responsable buena parte de la política es de haber durante años sembrado el encono en la sociedad y se ha generado esta grieta que es enorme y que de alguna manera hay que cerrarla”, lanzó el dirigente rural.

Y en ese marco, citó ejemplos recientes. “Tampoco podemos olvidarnos de los dichos de Hebe de Bonafini, de los dichos de (Juan Grabois), de los dichos de Luis D’Elía ni lo que ha retuiteado la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández) en los últimos días burlándose de las roturas de silobolsas. Me parece que no es el país que queremos, que quiere gran parte de los argentinos. Me parece una falta de respeto, y por eso Carbap le pide en forma abierta al presidente de la Nación y elegir con quién quiere gobernar”, aseveró.

“No nos podemos olvidar de la vicepresidenta burlándose por Twitter de los ataques. Eso debe terminar”

Matías De Velazco, Presidente de Carbap