Otra usuaria del banco Provincia estafada en La Plata: ahora una jubilada de 83 años

Siguen las estafas a usuarios del banco Provincia. Ahora la damnificada fue una jubilada de 83 años, Olga Miguelina Cabezas Zamorano, a quien le tomaron los datos de su tarjeta y le "robaron" los sueldos de junio y julio, además de dos préstamos personales. Se calcula que la estafa supera los 250 mil pesos.

Su hija, también llamada Olga, se comunicó con EL DIA para explicar el modus operandi de este grupo compuesto por al menos tres personas. "El 22 de junio llamaron a mi madre diciéndole que eran del ANSES y se comunicaban por la reparación histórica. Enseguida ellas le pasó el teléfono de mi hermana, porque nosotros nos encargamos de usar sus tarjetas. La persona que lo hizo dijo ser abogado".

Lo curioso del caso es que se comunicaron al teléfono de línea y estaban al tanto del trámite que esta señora venía tramitando respecto a la Reparación histórica por la pensión de su marido. Primer punto a tener en cuenta.

Otro dato que le llama la atención a la familia: la señora estafada nació en Chile y se nacionalizó argentina. Tiene un DNI que comienza con 13 millones. En la actualidad una persona de esa edad tiene documento iniciado en 6 o 7 millones. ¿Cómo sabían tantos datos suyos?

"Mi hermana se comunicó conmigo y le dejó mi teléfono a este hombre. Pero como mi mamá está viviendo con una sobrina, también le dimos su contacto. Con ella se terminó comunicando un día después", siguió con su relato.

El mismo día y al mismo momento que la sobrina fue guiada por este hombre -vía telefónica- hacia el cajero, dos personas llamaron a las hermanas. "Ella se quiso comunicar con nosotros porque sospechó que algo estaba mal, pero nuestros teléfonos estaban ocupados. En ese momento el hombre la presionó y le pidió que cargase unos números en la cuenta de mi mamá. Le hablaba mientras estaba dentro del cajero", siguió y contó que quien habló con ella era muy educado y parecía tener precisión del asunto.

Al día siguiente, 8:15 horas, la hija Olga se comunicó con ANSES porque su madre debía cobrar a los cinco días. Alertó del asunto e hizo la denuncia. "Quedó certificado y tengo el número". De ANSES le dijeron que también debía hacer la denuncia al banco Provincia, que es el titular de la cuenta de su mamá. Lo hizo.

"El 30 de junio cuando fuimos al cajero a buscar la plata mi mamá no había un centavo. Es más, le habían tomado un crédito personal de más de 100 mil pesos", relató y avisó que lo sucedido en adelante fue peor todavía.

En el banco Provincia, jura una de sus hijas, le dijeron que todo se iba a solucionar. Pero en el transcurso del mes en curso no solo que no le depositaron el dinero de su sueldo (tampoco el aguinaldo) sino que cuando lo hicieron los estafadores se lo volvieron a transferir. "En el banco no supieron decir qué estaba sucediendo".

"Llamamos al ANSES y me cortaron el teléfono, llamé a Defensoría del Consumidor y tampoco", se volvió a quejar Olga en la charla con este medio.

En el final contó que hoy hizo la denuncia penal en la Fiscalía y mañana se tiene que presentar. "Si no me dejan pasar no me importa que me lleven presa. Que el banco responda por el dinero de mi madre, nosotros nos pudimos haber equivocado al dar esas claves, pero está claro que fuimos estafados. No es el primer caso de un usuario del banco Provincia con este tipo de problemas".