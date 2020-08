Nueva práctica en el Country, a la espera del refuerzo para el fondo, prioridad del Chavo

Estudiantes continúa con la puesta a punto en la tranquilidad del Country Club de City Bell. Respetando los turnos y el estricto protocolo sanitario, el primer equipo Pincha se hizo presente en la mañana de ayer para darle rienda suelto a los trabajos físicos complementados cada vez más con la pelota.

Así, el equipo conducido por Leandro Desábato se movió en dos tandas, tal como viene haciendo, lo mismo que repetirá en la jornada de hoy y mañana, mientras que el descanso se dará durante el domingo.

Al igual que como viene sucediendo días atrás, los trabajos físicos se alternaron con la presencia de la pelota, todo a la vista de Juan Sebastián Verón, que presenció el entrenamiento Pincha.

En tanto, y en lo que respecta al mercado de pases Albirrojo, el deseo sigue estando en la zaga central.

Tras las partidas Jonathan Schunke, a Aldosivi de Mar del Plata, y de Marcos Rojo, pensado como opción para la defensa, todos los cañones apuntaban a Cristian Lema, pretendido por otros clubes, y Ezequiel Muñoz, ex Boca y con último paso por Lanús. Pese a esto, ambos fueron descritos como “muy difíciles”, por lo que no se descarta un tercer nombre, que no ha sido comunicado y que incluso podría llegar en los próximos días.

De esta manera, y con las altas ya consumadas del lateral Nicolás Pasquini, del delantero Leandro Díaz, y del joven defensor paraguayo, Rolando Ortiz, ahora Desábato, junto con su cuerpo técnico, buscarán cerrar el tema del fondo para luego apuntar a otros puestos.

Cabe recordar que además del central, otra posición en la mira es la del lateral derecho, que tiene en Leonardo Godoy, jugador de Talleres de Córdoba, el principal apuntado.

Se viene días claves para finalizar el armado del plantel Pincha, con el que el Chavo buscará pelear un puesto en futuras copas internacionales.