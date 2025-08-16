Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

“Ni se les ocurra”: Eva de Dominici se metió de lleno en la polémica escena de Homo Argentum

La película protagonizada por Guillermo Francella quedó en medio de una desagradable comparativa con el caso de Thelma Fardin contra Juan Darthés.

"Ni se les ocurra": Eva de Dominici se metió de lleno en la polémica escena de Homo Argentum
16 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

La película Homo Argentum, tan amada como odiada por la crítica, no sólo levantó polémica por los comentarios al respecto, sino por una lamentable comparativa entre una escena del film y el caso de Thelma Fardin contra Juan Darthes, por lo que la coprotagonista del cuadro, Eva de Dominici pidió que “ni se les ocurra” poner a ambas cuestiones en la misma línea.

Fardin, que denunció a Darthes en 2018 por abuso sexual cuando ella tenía 16 años, en 2009, se pronunció luego de que la defensa pidiera la nulidad del juicio, a pesar de que en marzo pasado, el tribunal brasileño confirmó la condena de seis años de prissión con régimen semiabierto.

Sin embargo, el caso no sólo volvió a tomar relevancia en sí mismo, sino que se hizo una lamentable comparativa en una escena del film con protagónico de Francella, en donde el personaje de Dominici amenaza a su interlocutor: “Dame 50 mil dólares o digo que me violaste”.

Al respecto, la intérprete sostuvo: “Vean la peli y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imagina. No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí”.

“Por favor, no digan tonterías porque. Ni se les ocurra comparar esta peli con el caso de Thelma, no tiene absolutamente nada que ver. A ella la apoyo, la sigo apoyando y la voy a apoyar para siempre. Se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente”, continuó.

Por último, la actriz rememoró cómo fue actuar junto a Francella: “Guillermo es un copado, me encantó. Él me hacía chistes antes de arrancar así que en algún momento se nos complicó un poquito empezar la escena. Tuvimos que repetirlo un par de veces. Hablamos de volver a trabajar juntos en el futuro ojal que se d ofrecimientos a futuro”.

La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia

