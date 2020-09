Garro cuestionó al gobierno bonaerense por la “falta de diálogo”

El intendente Julio Garro volvió a salir ayer en contra del gobernador, Axel Kicillof, a quien cuestionó la “falta de diálogo” con los intendentes para la distribución de los fondos provinciales y el “castigo” a quienes son de otro “color político”. Al mismo tiempo que advirtió que si prospera el proyecto para transferir a la Provincia la República de los Niños irá “a la Justicia”, se quejó de las políticas en torno de las tomas de tierras.

En declaraciones a la prensa, Garro reprochó al Gobernador que a los intendentes de Juntos por el Cambio en el último tiempo “nos ha costado mucho encontrar un diálogo” y que “le pedimos una reunión al Gobernador hace más de 10 días y no hemos tenido aún certeza de cuándo poder juntarnos”.

La referencia fue en torno a un pedido de audiencia para abordar temas vinculados al reparto de fondos a las comunas, por la que los intendentes reclaman “certezas” frente a distintos atrasos con deudas que la Provincia mantiene con esas administraciones y que incluyen el pedido para el inicio de obras públicas que se mantienen, advirtieron, “paralizadas.

“La Provincia recibió en estos meses de pandemia más de 100 mil millones de pesos”, dijo Garro, y agregó: “Lo que pedimos es certidumbre sobre cómo ésos y muchos otros fondos se van a repartir”.

Al mismo tiempo, el Intendente se refirió al reciente caso de Tandil, municipio que, por salirse del esquema de fases de la cuarentena provincial, fue exceptuado del fondo de fortalecimiento al Turismo y la Cultura provincial: “Suelen castigarse a las intendencias que tienen otro color político”, lanzó. Añadió, además, respecto de los cruces por la República de los Niños, que “quizás si La Plata estuviese gobernada por un intendente que sea oficialista provincial no necesitarían quitársela”. Y advirtió que, si el proyecto prospera en la Legislatura, acudirá a la Justicia.

Además de cuestionar los “atrasos de más de 60 días” en las habilitaciones de actividades en el marco de la cuarentena, en otro pasaje de una amplia rueda de declaraciones públicas que realizó ayer, Garro se refirió a la cuestión de la toma de Guernica y a la toma de tierras en la Provincia y en nuestra ciudad, principalmente la del ex club de Planeadores, en Los Hornos. “Lo veo con mucha preocupación, me hace acordar a un predio que expropió (el ex vicegobernador, Gabriel) Mariotto en Abasto hace unos años. Para mi es darle validez a la ilegalidad”, lanzó.

“Como también oía que el juez estaba intentando dialogar y acordar con los referentes de los barrios. ¿Dónde están los jueces que lanzan una orden y no se dejan influenciar por una provincia?”, se preguntó. Y añadió: “Es un antecedente gravísimo, es el vale todo “.

Y concluyó: “En (el ex club de) Planeadores hay seis gendarmes, la Policía Bonaerense y la Local no pueden ingresar a esas tierras porque son nacionales. No tenemos ningún tipo de control. Hay un proyecto de urbanización que se está poniendo en peligro porque la toma sigue creciendo”.