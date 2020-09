Más intentos con empleados truchos de la Anses

Avelina Espinoza es otra vecina de la Ciudad, que pudo ser víctima de los ciber delincuentes: una voz masculina, desde un número con característica 011, del área metropolitana, la llamó a su celular haciéndose pasar por empleado del Anses para intentar sacarle dinero. Para su suerte, con el correr de los minutos notó algo sospechoso y el estafador no pudo cumplir con su misión. “Recibí la llamada de un hombre, haciéndose pasar por el secretario administrativo de la Administración Nacional de Anses, pidiéndome que me acercara a un cajero automático para darme un pin de depósito a mí nombre, supuestamente de un retroactivo de haberes mal cobrado”, le contó la mujer a este diario. Cuando empezó a sospechar que se trataba de una estafa, puso su celular en altavoz y comenzó a grabar la conversación con otro dispositivo. “La idea es hacer público esto para que la gente no caiga más en este tipo de estafa”, precisó. Espinoza, tras cortar con el hombre, llamó al Anses para saber si verdaderamente era un empleado de Anses o no. “Me informaron que ellos no tienen idea y que de Anses no hacen llamadas telefónicas y menos piden que la persona se acerque al cajero”, contó.

Otro problema es a quién recurrir ante el mal trago. Este diario recibió varios reclamos de platenses damnificados en estafas telefónicas y virtuales. En todos los casos aseguraron que, a la hora de denunciar lo ocurrido, no tuvieron respuestas favorables. “Fui víctima de un ciber delito y el banco no me da una respuesta favorable. No se hacen cargo”, aseguró una de las víctimas en las últimas horas. Luego, recurrió al sitio oficial del Gobierno Nacional para ciber delitos, aseguró: “Me dijeron que no les dé importancia”. Otro vecino indicó que lo llamaron haciéndose pasar por Anses. “Intenté denunciarlos con los datos que tenía pero no me dieron bola”, contó.