Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi

Tras la separación de Ezequiel “El Polaco” y Barby Silenzi y los videos del cantante de cumbia con Dalila que dieron que hablar, “La diosa del verbo amar” afirmó que con su par son “amigos con derecho a roce” y no escatimó en reproches para la ex pareja del intérprete.

Es que la cantante le dedicó unas palabras a Ezquiel: “Te adoro, somos muy pero muy amigos y no al punto que algunos creen”. Al tiempo, explicó: “Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez. La última vez me llamó para ir a su cumpleaños, me gusta El Polaco porque es un tipo humilde”.

Al ser consultada por si “haría el amor con El Polaco”, Dalila no titubeó: "¿Quién le diría que no? Aunque no me casaría con él porque sé perfectamente cómo es. Somos amigos y nos contamos un montón de cosas, pero cada vez que podemos (...)”.

“No sé por qué la ex -Barby Silenzi- me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él, no me voy a poner a la altura de ella, cada una sabe de lo que trabajamos. Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? y ¿cuando los hijos vean de lo que trabajaba su mamá?”, apuntó

“No sostengo hombres que no sean mis hijos. Lo aprendí porque vi situaciones que hasta me llegan a molestar, si la mujer tiene ganas de aguantar, tema suyo. Por eso vivo sola también, no les gusta mi trabajo, arrancan amorosos porque no me conocen”, cerró al respecto.

En otro órden de cosas, la artista hizo un repaso por su carrera: “En un momento, cuando empecé, la cumbia estaba muy encasillada y no se podía ir a otro programa que no sea de cumbia, hasta que las cosas cambiaron porque nosotros también tenemos historias”.

En línea, contó que transita su vida “sola con mis dos hijos”: “Los tuve a los 19 años. Terminé el bachiller y mi mamá me preguntó qué iba a seguir, así que le dije que me iba a tomar un año sabático, el ‘Año sabático’, ahora, tiene 36 años. Después de la pandemia aprendí que estar sola no es tan difícil”.

Por último, recordó su peor momento: “Mi hijo tuvo leucemia a los 18 años, fue el momento más duro de mi vida y levanté la agenda por más de un año. Cuando nos enteramos, él tenía un 80% de leucemia en sangre y un 20% de probabilidades de vida”.