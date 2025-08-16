Luis Petri encabezará la lista de diputados nacionales de LLA en Mendoza

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, confirmó este sábado que el ministro de Defensa Luis Petri será quien encabece la lista de candidatos a diputado nacional por el frente que comparten. A través de una publicación en sus redes sociales, Cornejo felicitó a Petri y le brindó un fuerte respaldo a su postulación.

La candidatura significa para Petri "retomar un ámbito que conoce en detalle", ya que cuenta con una vasta experiencia legislativa tanto a nivel provincial como nacional.