Alak encabezó un encuentro de Fuerza Patria en Tolosa

Con la presencia del intendente Julio Alak, Gonzalo Atanasof y los candidatos a diputados y concejales, se abrieron las puertas del nuevo local de Fuerza Patria de Tolosa, en 7 y 530.

Ante más de 350 militantes, los candidatos a diputados provinciales Ariel Archanco, Lucia Iañez y Paula Lambertini coincidieron en la importancia de la unidad y la fuerza de la militancia para conquistar las urnas el próximo 7 de septiembre.

También hablaron a la militancia los candidatos a concejales Sergio Resa, Romina Santana, Juan Granillo, Josefina Bolis, Raul Recavarren y Cintia Mansilla junto a las candidatas a consejeras escolares.

"En esta campaña, vamos a caminar y escuchar a los vecinos para seguir haciendo lo que hace falta para que la ciudad siga creciendo. A las Fuerzas del Cielo, nosotros le hacemos frente con las Fuerzas del Pueblo", afirmó Atanasof.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del intendente, Julio Alak. "Estoy muy feliz cuando veo que el peronismo se junta para dar la pelea. Me emociona porque está toda la militancia unida".

"Es momento de transmitir casa por casa, con valentía, tolerancia y convicción todo lo que venimos haciendo en la ciudad y el rumbo que elegimos para nuestro pueblo", cerró Alak.