Imágenes sensibles.- 30 leones fueron sacrificados luego de que los dejen sin agua ni comida

Conmoción en el mundo por la muerte de 30 leones. Los animales se habían quedado sin agua ni comida, por lo que empezaron a morir de hambre. Esto derivó que en que luego se quisieron comer entre ellos.

Desde hacía un tiempo se encontraban sin agua y sin comida luego de que un feroz incendio destruyera el recinto donde habitaban. Pese a que en un primer momento un equipo de veterinarios se había hecho cargo de curar sus heridas tras la voraz quema no pudieron hacer nada para salvarlos.

Fue en agosto cuando las llamas alteraron la paz habitual del Estado Libre donde vivían. Desde allí no solo quedaron hambrientos, sino que además terminaron con severas heridas como producto de las quemaduras en gran parte de sus cuerpos. Sus patas terminaron severamente afectadas con llagas muy difíciles de tratar.

El cuerpo de veterinarios de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA) estuvo a cargo de las curaciones. Sin embargo, el deteriorado estado en el que se encontraban provocó la muerte de los leones que llevaban días sin comer. “Lo que encontramos nos impactó hasta los huesos. Cuando entramos en los campamentos de los leones, solo pudimos ver la destrucción que dejaron las llamas”, explicó Reinet Meyer, un funcionario del organismo.

En el lugar vivían 59 leones y tres tigres quienes terminaron siendo víctimas de uno de los mayores casos de crueldad animal que jamás se hayan conocido.

“Contactamos con el propietario para averiguar si tenía algún daño en su granja con los animales y aseguro que no hubo daños”, explicó Meyer. “Pero volvimos al día siguiente por la forma en que se había quemado el lugar. No había forma de que los animales no se hubieran visto afectados”, agregó el representante.

“Las patas de los leones estaban cubiertas de ampollas. Cuando los leones intentaban ponerse de pie, simplemente colapsaban de nuevo porque era muy doloroso”, aseguró el funcionario de la SPCA.

La mirada de una protectora de animales argentina

En contacto con EL DIA la protectora de animales argentina, Alejandra Juarez, señaló que este hecho es uno más de la crueldad que existe en Sudáfrica con los leones. "En Sudáfrica es el único país donde son considerados como vacunos. Lo que pasó con los leones es porque no se preocuparon, no les interesó", apuntó la integrante de un grupo internacional de investigación de tráfico de animales.

Por su parte en uno de las tantas denuncias públicas que ha hecho en diferentes publicaciones contra los santuarios en Sudáfrica, Alejandra escribió: "He visto, escrito y publicado sobre las mentiras de algunos pseudo-santuarios a donde han trasladado animales de nuestro país, tanto de EEUU como de Sudáfrica, pero ver un falso santuario itinerante, como lo son los circos, ya supera la ficción",

Y agrega: "Recientemente el león en Sudáfrica entro en la categoría de los considerados animales de granjas, es decir el equivalente del ganado vacuno; Con todo esto perdería todas las garantías y su condición de vulnerabilidad se acrecienta".

En los próximos meses las protectora integrará una investigación sobre el tráfico de elefantes. "Lo estamos trabajando y estamos a nada de poder brindar detalles que asombrarán", culminó.

