La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria

La Justicia rechazó esta semana un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien buscaba obtener la libertad o la prisión domiciliaria tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

El empresario gastronómico se encuentra alojado en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, la misma donde están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La decisión de rechazar el planteo fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, había argumentado que la detención inmediata ordenada por el tribunal era improcedente ya que su defendido siempre se mantuvo a derecho y no existía riesgo procesal.

Sin embargo, los jueces consideraron que la vía del habeas corpus era incorrecta, ya que la privación de la libertad fue ordenada por el mismo tribunal que lo condenó y que existen las vías recursivas ordinarias para apelar el fallo.

"Sí, presentó un habeas corpus el defensor y se lo rechazaron en menos de 24 horas", confirmó a este medio Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, al celebrar la resolución judicial.

Tras la condena dictada el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad en esa localidad y luego pasó la noche en una comisaría de Escobar, hasta que finalmente fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero.