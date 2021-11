VIDEO. "Maté a mi mamá, vengo a entregarme": detalles del crimen en Villa Elvira que conmociona a La Plata

"Maté a mi mamá, vengo a entregarme". Esa fue la frase con la que un hombre de 41 años se presentó en la Comisaría 8va anoche, cerca de las 22:30, para dar cuenta que había asesinado a su madre, tal como informó en exclusiva esta mañana EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-11-22-9-42-0-horror-en-la-plata-decapito-a-su-madre-metio-la-cabeza-en-una-bolsa-y-se-entrego-policiales). Pero no sólo eso sorprendió a los policías que se encontraban en la seccional, sino que conocieron los peores detalles minutos más tarde: el confeso asesino había decapitado a la mujer y puesto la cabeza en una bolsa de consorcio.

Cuando los efectivos llegaron a la casa 8 de la Manzana N del complejo de viviendas de 82 entre 12 y 12 bis encontraron el peor escenario y confirmaron las declaraciones del acusado, identificado como Martín Alberto Fallico Gutiérrez, que les había entregado las llaves de la casa para que corroboren sus dichos. El cuerpo de la víctima, que según la Policía se llamaba Martha Susana Gutiérrez, se encontraba tirado en el piso, tapado con una frazada y en medio de un charco de sangre.

Los investigadores creen que el atacante tiene las facultades mentales alteradas e incluso hallaron en su habitación extrañas inscripciones relacionadas a extraterrestres. Es por eso que se le realizarán exámenes psicológicos y psiquiátricos para evaluar su estado mental.

Tal como informó este diario, la mujer tiene 73 años y su hijo 41. En una recorrida que hizo EL DIA esta mañana, los vecinos no podían salir del asombro. Si bien reportaron que en reiteradas oportunidades se escuchaban gritos y discusiones, no esperaban tan espantoso final. Otros daban cuenta de que madre e hijo arrastraban un conflicto familiar, aunque no se dieron mayores detalles.

La Policía Científica trabajó en el lugar para la realización de las pericias correspondientes y ahora se busca determinar si el acusado padece algún tipo de alteración mental.