Hartos de vivir sin agua, en Tolosa los vecinos salieron a decir “basta”

Otra vez le tocó a Tolosa. En rigor, los problemas con el suministro de agua potable que brinda Absa en esa localidad ya son cosa de todos los días. Y los vecinos, que ayer atravesaban por el cuarto día de “sequía” se hartaron y salieron a la calle para decir “basta”. Describieron la situación como “desesperante” porque, en pleno verano y con pandemia, cuando más se requiere el suministro, abren las canillas y no sale ni una gota.

Y mientras Absa aludió a obras en la planta potabilizadora, un grupo de vecinos platenses acudió a la Justicia con un amparo para que Absa garantice el suministro.

Es tanto el malestar que por la tarde los vecinos se organizaron y salieron a la calle a protestar, cansados de lidiar con las interrupciones del suministro pero también muy molestos por la falta de precisiones por parte de la distribuidora. “¿Cuándo va a volver el agua?”, “¿porqué estamos sin una gota?”, se preguntaban, resignados.

EL DIA recorrió algunos de los tantos sectores complicados por la “sequía”. En la cuadra de 119 entre 528 y 529, Hilda, una damnificada, contó que su situación es “terrible porque vivo en primer piso y el agua no sube, salvo de noche que sube apenas, pero ya hace tres días que no hay agua”.

Luz, otra usuaria afectada, señaló que “a diferencia de la señora yo vivo en el piso de abajo y tampoco hay presión”. “No hay nada, nada, ni una gota de agua. El que se levanta y ve agua avisa, no queda otra. Siempre en el verano pasa lo mismo”, lamentó.

Otro vecino, Armando, dijo que “a la madrugada abrí la canilla, vi que salía un hilito de agua y aproveché para llenar el balde”. Según relató, “estuve una hora para juntar 20 litros de agua”.

Las deficiencias del servicio de agua que brinda ABSA alcanzaban a la zona de 5 entre 520 y 521, donde los usuarios también dieron cuenta de la indignación provocada por la situación y la falta de soluciones a los reclamos. “Estamos muy mal porque en un momento que necesitamos tanto del agua, carecemos de ese producto. Y cuando el agua vuelve, viene mal, tenemos que comprar agua para tomar. Pero hace tres días que estamos sin agua, no podemos usar el baño. Si baja el río, si sube el río, y nunca tenemos agua”, relató un usuario que se identificó como Miguel.

Por su parte, Alicia, contó que “hace 83 años esta casa donde vivo ya había agua corriente, pero hace cuatro o cinco años no hay presión”. En tanto, Luis sostuvo que “sobre calle 522 no hay agua, no sale ni una gota”.

Por la tarde hubo protestas. El grupo principal se concentró en 531 y 116. Allí la totalidad de los vecinos está sin una gota de agua. “Es una odisea, no se puede vivir de esta manera con todo lo que pagamos el servicio de ABSA”, contó uno de los que encabezó el reclamo. Hasta allí también llegaron frentistas de 2 y 529, donde también la pasan mal por la epidemia de canillas secas.

“Realmente estamos muy mal porque en un momento que necesitamos tanto del agua carecemos de ese producto. Cuando viene el agua sale marrón. Hay que comprar agua mineral para consumir”

Miguel

Vecino de 5 entre 520 y 521

OBRAS EN PUNTA LARA

Ante estos reclamos, Absa informó que personal de la empresa “continúa con el montaje de una de las bombas que eleva el agua cruda desde el Río de la Plata hasta la Planta Potabilizadora en Punta Lara.

“El pasado fin de semana y luego de realizar diversos análisis; un grupo conformado por profesionales, ha puesto en marcha un operativo con el fin de restablecer el equipo de bombeo dañado y poder garantizar el correcto funcionamiento del establecimiento potabilizador, entregando a la red los caudales correspondientes”, explicaron.

Agregaron que “debido a la complejidad de las tareas y los requerimientos contractuales de la provisión del equipo, la empresa proveedora debe supervisar la colocación de la bomba para garantizar su óptimo funcionamiento”.

“Antes salía un hilito pero juntabas a la madrugada y te podías dar un baño. Pero ahora hace tres días que la cortaron y hay aire nada más. La cortaron. Vas al caño de entrada y no sale ni una gota”

Luis

Vecino de zona de 5 y 522

Se detalló que “en primera instancia se ha colocado la parte inferior de la bomba y se trabaja en el montaje de los demás tramos para el correcto funcionamiento del equipo. El mismo forma parte de una de las 5 posiciones con las que cuenta la estación de bombeo y tiene una potencia de 270 HP”.

Una vez culminada la colocación, nivelación, finalizadas las pruebas y la supervisión, -explicaron- se pondrá en marcha el equipo y se regulará su funcionamiento en base a los requerimientos de la Planta y del sistema de distribución a la red.

Aclararon que “si bien el servicio de agua potable se encuentra resentido en algunos sectores de la red, el agua que sale de la Planta Potabilizadora se encuentra dentro de parámetros. ABSA dispone de un suministro alternativo con camiones cisterna tanto para centros de salud como para asistir a usuarios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells y distintos sectores de la red”.

AMPARO

Ayer, encabezado por el diputado Daniel Lipovetzky, un grupo de vecinos fue a la Justicia para pedir que inste a ABSA a brindar un normal servicio en La Plata y la Región, atento a las fallas que se vienen registrando en la provisión de agua.

La acción de amparo presentada por los demandantes apuntan a la “falta de agua potable y deficiencia en la prestación del servicio de provisión de la misma”.

“Acá tiene que haber por lo menos entre 500 y 600 gramos de presión de agua. Y hace quince o veinte años que no llega ni a 60 gramos. O sea que los tanques que están a 4 metros de altura no se llenan nunca”

Faustino

Vecino de zona de 5 y 522

“Encontramos directamente afectados por la deficiencia en la prestación del servicio de agua potable, y en momentos privados de la misma”, dice el escrito en el que se hace hincapié en que es algo que “afecta a gran parte de los vecinos de La Plata y la Región”.

Entre los fundamentos, se indica que “esta problemática torna la vida habitual de muy difícil desenvolvimiento ya que el agua potable es necesaria para aspectos básicos, ya sea para alimentación, higiene entre otros”, y que esta situación “se ve agravada en esta época del año en que el calor torna a dicho bien como de primera necesidad”, sin perder de vista su importancia en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual, según señalan, “implica una puesta en riesgo de gran parte de la población por no poder cumplir con un aspecto básico de la prevención”.

Además se hace mención del perjuicio económico que ocasiona la falta del servicio que conlleva “a efectuar grandes erogaciones dinerarias para su adquisición en comercios, es decir, nos vemos obligados a comprar agua mineral para procurarnos mínimo suministro”.

Y se apunta la falta de control por parte de la provincia de Buenos Aires “respecto a la correcta prestación del servicio”, algo que “torna a la vía judicial como única herramienta para procurar la defensa de los derechos que nos asisten como consumidores del servicio público en cuestión”.

Por todo, los demandantes solicitan que “se ordene a ABSA a que brinde una urgente solución a los padecimientos que vivimos por su exclusiva culpa, asegurando la provisión de agua potable por los medios que estime oportunos”.