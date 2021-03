El calvario de un profesor que ya sufrió 14 robos en su casa del barrio San Carlos

En los años ‘90, y con un crédito que terminó de pagar en 2014, el profesor Jesús Matías Filomeno Ocampo compró una casa que no tardó en convertirse en un su lugar en el mundo, gracias a sus plantas, su quinta y la inspiración que allí encuentra para, a sus 76 años, seguir escribiendo libros, artículos periodísticos y mantenerse activo como profesor de la UNLP y del CONICET, entre otras actividades.

Sin embargo, ese paraíso trocó de un tiempo a esta parte en un infierno por los robos que se suceden uno tras otro, a punto tal que Filomeno Ocampo tiene que “agradecer” que hayan ocurrido en su ausencia para no terminar como otros vecinos, molido a golpes por los malvivientes que se mueven impunes por la zona.

La historia de este profesor e ingeniero en Comunicaciones puede ser una postal más de la inseguridad que castiga a La Plata, pero además refleja cabalmente las consecuencias directas que la delincuencia puede tener en la vida de las personas.

“Mis hijas viven diciéndome que venda todo, que me compre un departamento en el centro y listo. Pero no quiero dar el brazo a torcer. Acá están mis plantas, mi quinta, mis árboles. ¿Por qué voy a darle a los ladrones el gusto de ir a encerrarme a un departamento?”, reflexiona el profesor Ocampo, como prólogo para contar el robo número 14 que en las últimas horas sufrió en su propiedad de 50 entre 154 bis y 155, del barrio platense de San Carlos.

Esta vez, como en las previas, los malvivientes aprovecharon su ausencia y la del casero que trabaja en el lugar para colarse en la vivienda y llevarse cuanto pudieron, incluyendo un televisor que Ocampo había comprado el jueves de la semana pasada con un crédito de la ANSES. “Lo pagué 28 mil pesos al contado”, apunta.

Los ladrones no se detienen ante nada. No hay reja que los frene y en una oportunidad se robaron las cámaras de seguridad que Ocampo había hecho instalar.

En anteriores robos le llevaron su computadora personal donde tenía valioso material vinculado a su actividad docente y periodística. En un pen drive que los ladrones sustrajeron sin la menor idea de su valor, había casi un nuevo libro terminado, cuenta.

El último “escruche” fue el fin de semana pasado, entre las 20.30 y las 22 del sábado, cuando Ocampo no estaba en la casa y su casero había salido para ver el partido de Estudiantes. Los ladrones acaso lo estaban vigilando.

“Levantaron las guías del portón automático, entraron en la cochera, rompieron el vidrio de la cocina, entraron a los dormitorios y demás dependencias, tiraron las ropas de los placares, los libros de las bibliotecas, dejaron el freezer de la heladera abierto, y, hasta ahora, notamos la falta de dos televisores y un ventilador de pie”, cuenta el damnificado.

“No quisimos tocar nada para que la policía científica investigue”, agrega Ocampo, que hizo su denuncia número 14 en la subcomisaría La Unión. El profesor tiene su propia visión de lo que está pasando en el barrio. Le apunta, como lo ha hecho otras veces en denuncias policiales, a un taller mecánico de la zona de donde alguna vez, cuenta, salió un sujeto y lo golpeó mientras él cortaba el pasto en la calle.

“Los vecinos tienen miedo porque los ladrones son de la zona. Yo no, no voy a dar el brazo a torcer. Mis hijas me dicen que venda y me vaya a un departamento pero no quiero, no es justo. La policía sabe quienes son”, insiste con determinación y con bronca.

Ocampo reconoce que a pesar de los 14 robos todavía puede decir que “la ha sacado barata”, porque hasta ahora nunca tuvo a los malvivientes cara a cara, como sí le ha ocurrido a otros vecinos. Pero eso tampoco es justo, aunque el profesor sepa que ya no se trata de mudarse para cuidar sus bienes materiales. Sabe que el tema pasa por poner a salvo su vida, si es que las cosas siguen como están.