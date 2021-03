Fotos y videos.- Impresionante invasión de arañas por las inundaciones en Australia

Con helicópteros militares y lanchas, los equipos de emergencia realizaron hoy las tareas de ayuda y rescate de cientos de afectados por las inundaciones en el este de Australia, en una jornada en la que el mal tiempo se sintió en un área casi tan grande como Colombia y Chile juntas. Pero además de ese drama, la zona fue afectada por una invasión de arañas. Los videos y fotos que se viralizaron son realmente impresionantes.

Lo ciertoe s que dos helicópteros militares se unieron a la misión aérea de los Servicios de Emergencia del estado de Nueva Gales del Sur, que desplegaron en el terreno a 1.700 voluntarios para evacuar o rescatar a las personas afectadas, así como para llevar comida a las zonas aislada por las aguas. Las inundaciones, que comenzaron el jueves pasado y que se consideran entre las peores de las últimas décadas, han obligado a las autoridades a evacuar desde entonces a 18.000 personas, aunque la jefa de gobierno de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo que teme que otras 15.000 más podrían unirse a la lista de evacuados.

Spiders are fleeing floodwaters in New South Wales and south-east Queensland. This nightmarish scene was captured by Matt Lovenfosse in Kinchela Creek, NSW pic.twitter.com/IrcnE5eg5r — Christy Johns (@Christyjohns) March 22, 2021

Some video footage (again, don’t give me credit. I didn’t take the photo nor the video) https://t.co/7bZutN3Lwd pic.twitter.com/ACz4AU6CIN — Matt Gaudry 🇦🇺 Ω #IStandWithRayFisher (@MG___214) March 23, 2021

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning.

Video by Matt Lovenfosse. pic.twitter.com/D2InyxIxGQ — spamdemic (@spamnugget) March 23, 2021

Esta jornada la preocupación se centró especialmente en el oeste de Sídney y la Mid-North Coast del estado de Nueva Gales del Sur, dos zonas que han sido golpeadas desde hace días por las lluvias torrenciales, así como en la de Northern Rivers, cercana a la frontera con el estado de Queensland.

En la localidad de Upper Colo, al oeste de Sídney, las autoridades emitieron una orden de evacuación por la mañana a los residentes de unas 200 viviendas, aunque después suspendieron las tareas de ayuda y evacuación al estabilizarse la situación.

"El río Colo en Upper Colo ha aumentado a 14,62 metros y no se espera que crezca más", informaron por la tarde las autoridades, al pedir a la población que se mantenga alerta ante un potencial nuevo riesgo de inundaciones. Asimismo, la Policía y los equipos de rescate también enviaron medicinas y alimentos a varias localidades, como la de Windsor, a unos 20 kilómetros de Colo, para que sus pobladores puedan sobrevivir hasta que bajen las aguas.

En varias zonas rurales afectadas, los residentes intentan proteger su ganado y caballos, incluso un hombre fue filmado llevando en brazos a un emú, mientras que otras imágenes muestran animales silvestres como canguros luchando contra la corriente o se reporta que serpientes y arañas se aferran a lo que puedan para salvarse.

NO ES EL FINAL DEL TUNEL

Si bien por la tarde la lluvia amainó en Sídney, la crisis por esta catástrofe natural se mantiene en la Mid-North Coast, situada a unos 400 kilómetros al norte de esa ciudad y en donde se ha registrado la caída de 1.083 milímetros de lluvias desde el pasado jueves en su estación meteorológica de Mount Seaview.

Las lluvias también han creado condiciones peligrosas y amenazas de deslizamientos, inundaciones y riadas en el sureste del fronterizo estado de Queensland, a más de 800 kilómetros al norte de Sídney, así como en áreas del interior del país.

Los pronósticos meteorológicos también consideran que el mal tiempo golpeará con fuerza en estos días la costa meridional del estado de Nueva Gales del Sur, que fue devastada por los incendios forestales de 2019-20, parte del vecino estado de Victoria y la zona oriental de la isla de Tasmania. "Todavía no estamos fuera de peligro. Parece que todavía se están produciendo fuertes precipitaciones, con el consiguiente riesgo de inundación", dijo la experta de la Oficina de Meteorología Jane Golding.

La funcionaria acotó que "lo que hace que este evento en particular sea inusual y que lleve a estas condiciones realmente desastrosas es que las fuertes lluvias y las inundaciones ocurren al mismo tiempo". A raíz de la crisis, el Gobierno de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia y que tiene un área de 801.150 kilómetros cuadrados (el doble del territorio de Paraguay), ha pedido el despliegue de entre 500 a 1.000 soldados para las tareas de limpieza en los próximos días.

Según el Consejo de Aseguradoras de Australia, que ha declarado zona de catástrofe el territorio de Nueva Gales del Sur por las inundaciones, se han presentado 11.700 reclamaciones hasta la mañana del martes, especialmente en la Mid-North Coast y el oeste de Sídney.