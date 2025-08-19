Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 

Estambul se convirtió en el nuevo escenario para el amor entre la China Suárez y Mauro Icardi.

La actriz y el futbolista lo viven a full: lujos, paisajes soñados a orillas del Bósforo y el descanso pleno. Allí, los acompaña siempre Marcelo Mancha La Torre, el amigo entrañable de la China.

La conversación en redes volvió a girar en torno a La Torre luego de una imagen publicada por Icardi que rápidamente se hizo viral. “Mi capitana”, tituló el delantero de Galatasaray al retratar a su pareja sobre la cubierta de un yate de lujo. El registro fue tan espontáneo como sofisticado: la China, en bikini negra y el lujo al alcance de la mano.

Quién es exactamente La Torre y qué papel juega en la vida de la China.

Bueno es saber que, el mencionado vínculo entre Suárez y La Torre no es reciente, ni producto de esta nueva etapa con un futbolista internacional.

La amistad se remonta a años atrás, incluso cuando la actriz mantenía una relación con Benjamín Vicuña. Así, durante la efervescencia mediática del Wandagate, Marcelo resultó ser una figura clave: fue el intermediario para que la China pudiera retomar el contacto con Icardi a través de su teléfono, cuando el jugador la tenía bloqueada.

Asimismo, desde el ambiente, aseguran que fue Marcelo uno de los que animaba a la China a dar el primer paso hacia el futbolista, y que el círculo de confianza se completaba con el estilista Juanma Cativa.

Finalmente, la vida personal de La Torre permanece, en parte, alejada del ojo público. Sus redes sociales están protegidas en modo privado. Está radicado en Villa Ruiz, una localidad semi rural del partido de San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires, La Torre se dedica a la producción de contenidos audiovisuales y mantiene una estrecha relación con los hijos de Eugenia, en especial con Magnolia, con quien comparte imágenes llenas de ternura.