Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Los números de la suerte del martes 19 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: charla de nutrición, taller de arte, iniciación a la danza y feria
Imputan por violación al hijo de la princesa heredera al trono de Noruega
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estambul se convirtió en el nuevo escenario para el amor entre la China Suárez y Mauro Icardi.
La actriz y el futbolista lo viven a full: lujos, paisajes soñados a orillas del Bósforo y el descanso pleno. Allí, los acompaña siempre Marcelo Mancha La Torre, el amigo entrañable de la China.
La conversación en redes volvió a girar en torno a La Torre luego de una imagen publicada por Icardi que rápidamente se hizo viral. “Mi capitana”, tituló el delantero de Galatasaray al retratar a su pareja sobre la cubierta de un yate de lujo. El registro fue tan espontáneo como sofisticado: la China, en bikini negra y el lujo al alcance de la mano.
Quién es exactamente La Torre y qué papel juega en la vida de la China.
Bueno es saber que, el mencionado vínculo entre Suárez y La Torre no es reciente, ni producto de esta nueva etapa con un futbolista internacional.
La amistad se remonta a años atrás, incluso cuando la actriz mantenía una relación con Benjamín Vicuña. Así, durante la efervescencia mediática del Wandagate, Marcelo resultó ser una figura clave: fue el intermediario para que la China pudiera retomar el contacto con Icardi a través de su teléfono, cuando el jugador la tenía bloqueada.
LE PUEDE INTERESAR
Katja Alemann destrozó a Guillermo Francella: "No es un artista, "mediocre" y "mente chiquita"
Asimismo, desde el ambiente, aseguran que fue Marcelo uno de los que animaba a la China a dar el primer paso hacia el futbolista, y que el círculo de confianza se completaba con el estilista Juanma Cativa.
Finalmente, la vida personal de La Torre permanece, en parte, alejada del ojo público. Sus redes sociales están protegidas en modo privado. Está radicado en Villa Ruiz, una localidad semi rural del partido de San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires, La Torre se dedica a la producción de contenidos audiovisuales y mantiene una estrecha relación con los hijos de Eugenia, en especial con Magnolia, con quien comparte imágenes llenas de ternura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí