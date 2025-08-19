Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el barrio reaccionaron con rapidez ante una situación que generó sospechas de una posible usurpación de lotes
A metros de un club, en Villa Elvira, los vecinos están en estado de alerta. Entre la tarde y la noche del domingo se produjo un intento de usurpación de terrenos en 85, diagonal 690 entre 121 y 122. Una rápida reacción de los vecinos habría evitado la instalación de un asentamiento, según comentan en el barrio.
Tres señales alcanzaron para encender alarmas entre los vecinos que estuvieron muy atentos a los movimientos en el lugar. Una camioneta blanca, material para montar un alambrado de lotes y postes de madera.
Además, quienes habrían estado en el lugar, a metros del club 19 de Febrero, habrían bajado del rodado con palas y elementos para desmalezar y limpiar el lugar.
De inmediato, los vecinos llamaron al 911 de la policía bonaerense y al 147 de la Municipalidad de La Plata.
A los pocos minutos arribaron patrulleros al lugar y los efectivos, junto a un grupo de vecinos, sacaron a la gente y un cartel que habían colocado en el que se leía “prohibido pasar”.
Esa situación aceleró el ritmo en un barrio habitualmente tranquilo y los vecinos quedaron en en vilo y con actitud preventiva, casi a la defensiva, para evitar cualquier intento de usurpación en la zona.
LE PUEDE INTERESAR
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
LE PUEDE INTERESAR
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
En la periferia platense, desde hace muchos años, han ocurrido numerosas tomas (como el caso de la megatoma de Los Hornos, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires) e intentos de ocupación de terrenos en distintos barrios. Eso, de alguna manera, tiene entrenados a la mayoría de los vecinos que, agrupados en redes vecinales a través de grupos de Whatsapp, se comunican entre si ante cualquier movimiento extraño en distintas zonas de la periferia.
Según denunciaron los vecinos de Villa Elvira, un movimiento alrededor de un lote levantó sospechas que más tarde fueron confirmadas debido a que los presuntos usurpadores fueron a la acción.
En las últimas horas del domingo, en la zona de diagonal 690 y 121, frentistas advirtieron por la toma de lotes linderos al al Club 19 de Febrero.
Aseguraron que “primero llegó una Traffic blanca y alambraron los terrenos” con mucha rapidez.
Además manifestaron que colocaron un cartel con el mensaje “prohibido pasar”.
La furia vecinal ante ese movimiento y la colocación del cartel, provocó la movilización en el lugar y tiraron abajo el cartel.
“Desconocemos quienes son, pero ya lo denunciamos y queremos que se vayan”, le dijeron a EL DIA en medio de una gran preocupación.
Por el momento, no hubo una denuncia policial o judicial formal, pero ayer a la mañana se hizo presente una patrulla municipal para custodiar la zona, aunque la tensión se mantuvo a lo largo del lunes.
el terreno por el que los vecinos respondieron rapidamente para llamar a la policía y la comuna/ el dia
el domingo hubo movimientos extraños en diagonal 690 y 121/ el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí