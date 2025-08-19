Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En 85, diagonal 690, 121 y 122

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

En el barrio reaccionaron con rapidez ante una situación que generó sospechas de una posible usurpación de lotes

el terreno por el que los vecinos respondieron rapidamente para llamar a la policía y la comuna/ el dia

19 de Agosto de 2025 | 02:07
Edición impresa

A metros de un club, en Villa Elvira, los vecinos están en estado de alerta. Entre la tarde y la noche del domingo se produjo un intento de usurpación de terrenos en 85, diagonal 690 entre 121 y 122. Una rápida reacción de los vecinos habría evitado la instalación de un asentamiento, según comentan en el barrio.

Tres señales alcanzaron para encender alarmas entre los vecinos que estuvieron muy atentos a los movimientos en el lugar. Una camioneta blanca, material para montar un alambrado de lotes y postes de madera.

Además, quienes habrían estado en el lugar, a metros del club 19 de Febrero, habrían bajado del rodado con palas y elementos para desmalezar y limpiar el lugar.

De inmediato, los vecinos llamaron al 911 de la policía bonaerense y al 147 de la Municipalidad de La Plata.

A los pocos minutos arribaron patrulleros al lugar y los efectivos, junto a un grupo de vecinos, sacaron a la gente y un cartel que habían colocado en el que se leía “prohibido pasar”.

Esa situación aceleró el ritmo en un barrio habitualmente tranquilo y los vecinos quedaron en en vilo y con actitud preventiva, casi a la defensiva, para evitar cualquier intento de usurpación en la zona.

En la periferia platense, desde hace muchos años, han ocurrido numerosas tomas (como el caso de la megatoma de Los Hornos, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires) e intentos de ocupación de terrenos en distintos barrios. Eso, de alguna manera, tiene entrenados a la mayoría de los vecinos que, agrupados en redes vecinales a través de grupos de Whatsapp, se comunican entre si ante cualquier movimiento extraño en distintas zonas de la periferia.

SOSPECHAS

Según denunciaron los vecinos de Villa Elvira, un movimiento alrededor de un lote levantó sospechas que más tarde fueron confirmadas debido a que los presuntos usurpadores fueron a la acción.

En las últimas horas del domingo, en la zona de diagonal 690 y 121, frentistas advirtieron por la toma de lotes linderos al al Club 19 de Febrero.

Aseguraron que “primero llegó una Traffic blanca y alambraron los terrenos” con mucha rapidez.

Además manifestaron que colocaron un cartel con el mensaje “prohibido pasar”.

La furia vecinal ante ese movimiento y la colocación del cartel, provocó la movilización en el lugar y tiraron abajo el cartel.

“Desconocemos quienes son, pero ya lo denunciamos y queremos que se vayan”, le dijeron a EL DIA en medio de una gran preocupación.

Por el momento, no hubo una denuncia policial o judicial formal, pero ayer a la mañana se hizo presente una patrulla municipal para custodiar la zona, aunque la tensión se mantuvo a lo largo del lunes.

 

Multimedia

el terreno por el que los vecinos respondieron rapidamente para llamar a la policía y la comuna/ el dia

el domingo hubo movimientos extraños en diagonal 690 y 121/ el dia

