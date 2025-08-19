Imputan por violación al hijo de la princesa heredera al trono de Noruega

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, fue inculpado por cuatro presuntas violaciones y podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel, según anunció ayer la fiscalía, en una etapa más de este caso que sacude a la familia real desde hace más de un año.
En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø. “La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”, declaró. “Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.
Según él, Høiby habría violado a cuatro mujeres cuando estaban dormidas. Y habrían sido filmadas.
También está acusado por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía, entre el verano de 2022 y el otoño de 2023. “En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la heladera”, añadió Henriksbø.
Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby, de 28 años, fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja. En una declaración pública realizada 10 días después de su detención, afirmó haber actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión”, sufrir “trastornos mentales” y luchar “desde hace mucho tiempo contra la adicción” a la droga.
LE PUEDE INTERESAR
Hamás acepta acuerdo de alto el fuego en Gaza
LE PUEDE INTERESAR
Un micrófono “indiscreto”, ¿a propósito?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí