El Mundo |IRÁ A JUICIO Y PODRÍAN DARLE HASTA DIEZ AÑOS DE CÁRCEL SI ES CONDENADO

Imputan por violación al hijo de la princesa heredera al trono de Noruega

Marius Borg Hoiby / AP

19 de Agosto de 2025 | 03:08
Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, fue inculpado por cuatro presuntas violaciones y podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel, según anunció ayer la fiscalía, en una etapa más de este caso que sacude a la familia real desde hace más de un año.

En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø. “La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”, declaró. “Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Según él, Høiby habría violado a cuatro mujeres cuando estaban dormidas. Y habrían sido filmadas.

También está acusado por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía, entre el verano de 2022 y el otoño de 2023. “En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la heladera”, añadió Henriksbø.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby, de 28 años, fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja. En una declaración pública realizada 10 días después de su detención, afirmó haber actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión”, sufrir “trastornos mentales” y luchar “desde hace mucho tiempo contra la adicción” a la droga.

 

