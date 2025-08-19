Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta
La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sumó un impactante giro anoche, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.
Si bien desde que se conoció el alejamiento se especulaba con posibles terceros en discordia, y en algún momento las versiones apuntaban al actor de "Rocky", el conductor de LAM ahora ha confirmado una infidelidad, pero de ella hacia él.
"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, subrayando que esta situación fue el detonante de la separación y afirmando que “es un secreto a voces”.
De Brito adelantó que “es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”. Aunque no dio el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si aún continúan en relación con la actriz, su compañera de programa, Yanina Latorre, deslizó que “todo indicaría que siguen” juntos.
"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó De Brito, dejando entrever el profundo impacto de esta revelación en la expareja.
Luego, y por presión de sus compañeros, el conductor de LAM deslizó que el tercero en discordia sería “un compañero de trabajo”, y mientras no aclaró de quién ni de dónde, su compañera apuntó que el señalado “es casado”.
