Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

¡Bombazo! Revelan que Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez porque ella tenía una relación paralela

¡Bombazo! Revelan que Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez porque ella tenía una relación paralela
19 de Agosto de 2025 | 06:28

Escuchar esta nota

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sumó un impactante giro anoche, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.

LEA TAMBIÉN

De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?

Si bien desde que se conoció el alejamiento se especulaba con posibles terceros en discordia, y en algún momento las versiones apuntaban al actor de "Rocky", el conductor de LAM ahora ha confirmado una infidelidad, pero de ella hacia él.

"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, subrayando que esta situación fue el detonante de la separación y afirmando que “es un secreto a voces”.

De Brito adelantó que “es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”. Aunque no dio el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si aún continúan en relación con la actriz, su compañera de programa, Yanina Latorre, deslizó que “todo indicaría que siguen” juntos. 

"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó De Brito, dejando entrever el profundo impacto de esta revelación en la expareja.

Luego, y por presión de sus compañeros, el conductor de LAM deslizó que el tercero en discordia sería “un compañero de trabajo”, y mientras no aclaró de quién ni de dónde, su compañera apuntó que el señalado “es casado”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gimena Accardi, tras su separación de Nico Vázquez: "Tengo el corazón cerradísimo"

Nico Vázquez reapareció en público tras su sonada ruptura con Gime Accardi

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Últimas noticias de Espectáculos

La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante

Un relato que enfrenta el abandono y el duelo

Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local

El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla