Debate en La Plata con posturas que se repelen

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Juzgado Correcional 5 deberá definir qué sucedió en una casa de Los Hornos en 2022. La mujer asegura haber sufrido una agresión
Según determinó la Justicia, el día 26 de noviembre de 2022, siendo aproximadamente las 22.45, dentro de una vivienda situada en la calle 143 entre 72 y 72 bis de Los Hornos, un camionero le propinó golpes de puño en la cara a su pareja V. G., mientras tenía en brazos al hijo de ambos de 11 meses de edad, siendo que durante la agresión también golpeó en la cabeza al menor, provocándole a ella múltiples lesiones, que a la postre fueron calificadas como de carácter leves.
Por este caso, hoy se iniciará en el Juzgado Correccional Nº 5 de La Plata un debate oral, que tiene sentado en el banquillo de los acusados a M. D. F., imputado finalmente por el delito de “lesiones leves doblemente calificadas en concurso real con lesiones leves calificadas”.
La investigación sumarial estuvo a cargo del fiscal Juan Mennucci.
Sin embargo, a decir de Martín de Vargas, abogado del sospechoso, “se trató a las claras de una falsa denuncia de violencia de género, que le costó la libertad durante dos meses”.
Siempre a decir del profesional, “la mujer tiene una condición de salud que no se puede obviar, tanto que un año después de la denuncia le dejó a la criatura en la puerta de su casa y se fue”.
El letrado citó además que “tiene antecedentes penales con otras exparejas y todos sus hijos siempre quedaron a resguardo de los progenitores”.
LE PUEDE INTERESAR
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
LE PUEDE INTERESAR
Entran a una inmobiliaria y se llevan una fortuna
Entre los elementos que intentará hacer valer para desacreditar la imputación, De Vargas mencionó “varios testimonios claves y videos donde se ve a la denunciante manipulando un martillo en medio de varios destrozos dentro de su casa”.
En la indagatoria, el hombre se negó a declarar, por lo que ahora las partes deberán producir en el recinto la prueba que haga a sus intereses. La mujer bajo el paraguas protector de la fiscalía.
La instancia de juicio, se supo, fue ordenada por cuanto “el Ministerio Público Fiscal no ha acordado con la U.F.D. interviniente la posibilidad de imprimir al presente caso algún procedimiento alternativo de solución de conflictos“, indicó un vocero de tribunales.
En el requerimiento de juicio oral, el fiscal Mennucci fundó su petición en los informes médicos que aparentemente constataron las lesiones sufridas por la víctima.
También en el relato de los policías que la fueron a asistir a la escena de los hechos tras un aviso al 911.
De todas formas, la representación técnica del chofer de transporte de cargas sostuvo que “en nada podrán conmover al titular del juzgado” y que “con la prueba que pensamos desarrollar en el debate, se conocerá a ciencia cierta cómo fueron los acontecimientos”, completó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí