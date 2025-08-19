Debate en La Plata con posturas que se repelen

Según determinó la Justicia, el día 26 de noviembre de 2022, siendo aproximadamente las 22.45, dentro de una vivienda situada en la calle 143 entre 72 y 72 bis de Los Hornos, un camionero le propinó golpes de puño en la cara a su pareja V. G., mientras tenía en brazos al hijo de ambos de 11 meses de edad, siendo que durante la agresión también golpeó en la cabeza al menor, provocándole a ella múltiples lesiones, que a la postre fueron calificadas como de carácter leves.

Por este caso, hoy se iniciará en el Juzgado Correccional Nº 5 de La Plata un debate oral, que tiene sentado en el banquillo de los acusados a M. D. F., imputado finalmente por el delito de “lesiones leves doblemente calificadas en concurso real con lesiones leves calificadas”.

La investigación sumarial estuvo a cargo del fiscal Juan Mennucci.

Sin embargo, a decir de Martín de Vargas, abogado del sospechoso, “se trató a las claras de una falsa denuncia de violencia de género, que le costó la libertad durante dos meses”.

Siempre a decir del profesional, “la mujer tiene una condición de salud que no se puede obviar, tanto que un año después de la denuncia le dejó a la criatura en la puerta de su casa y se fue”.

El letrado citó además que “tiene antecedentes penales con otras exparejas y todos sus hijos siempre quedaron a resguardo de los progenitores”.

Entre los elementos que intentará hacer valer para desacreditar la imputación, De Vargas mencionó “varios testimonios claves y videos donde se ve a la denunciante manipulando un martillo en medio de varios destrozos dentro de su casa”.

En la indagatoria, el hombre se negó a declarar, por lo que ahora las partes deberán producir en el recinto la prueba que haga a sus intereses. La mujer bajo el paraguas protector de la fiscalía.

SIN ACUERDO

La instancia de juicio, se supo, fue ordenada por cuanto “el Ministerio Público Fiscal no ha acordado con la U.F.D. interviniente la posibilidad de imprimir al presente caso algún procedimiento alternativo de solución de conflictos“, indicó un vocero de tribunales.

En el requerimiento de juicio oral, el fiscal Mennucci fundó su petición en los informes médicos que aparentemente constataron las lesiones sufridas por la víctima.

También en el relato de los policías que la fueron a asistir a la escena de los hechos tras un aviso al 911.

De todas formas, la representación técnica del chofer de transporte de cargas sostuvo que “en nada podrán conmover al titular del juzgado” y que “con la prueba que pensamos desarrollar en el debate, se conocerá a ciencia cierta cómo fueron los acontecimientos”, completó.