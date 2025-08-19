La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante

La China Suárez como “Nicole” durante el rodaje de la segunda temporada de “En el barro”

Aunque en sus redes sociales compartió algunas postales del rodaje de “En el barro”, sorprendió la ausencia de la China Suárez no solo en el trailer oficial del spin off de “El Marginal” sino, también, en todos los capítulos que integran su primera temporada. Sin embargo, hay una explicación: la actriz será parte de la segunda tanda de capítulos y, ayer, se conocieron detalles de su participación.

Según se pudo ver en algunos adelantos difundidos en la cuenta oficial de Instagram de “En el barro”, la China se sumará en la segunda temporada y compartirá elenco, y escenas sexuales, con L-Gante.

Junto a una imagen de ella dentro de un auto, la intérprete se pondrá en la piel de “Nicole”, una joven que trabaja de prostituta VIP para clientes millonarios. Si bien se desconoce la razón por la cual ingresó a “La Quebrada” (la cárcel en la que se desarrolla la serie), todo indicaría que tiene que ver con su profesión y los peligros que ello conlleva cuando se mezcla el poder con el deseo.

Desde su estreno la semana pasada, “En el barro” se transformó en un suceso de visualizaciones. Según datos de Netflix, el nuevo proyecto de Sebastián Ortega se posicionó en el número 3 de las series más vistas a nivel mundial.

Con la participación especial de María Becerra y la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras, la serie protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere relata la historia de un grupo de mujeres que busca sobrevivir a una de las cárceles de mujeres más peligrosas del país, “La Quebrada”. Entre las reas se destaca Gladys “La Borges” Guerra (Garibaldi), uno de los personajes centrales de “El Marginal”.

En prisión, la viuda de Mario Borges y “las embarradas” se enfrentarán, habrá internas, abusos institucionales y disputas por el poder de la cárcel, ya que su nombre tiene un peso importante dentro de la trama.

Entre los nuevos personajes, se destaca el que intepreta Juana Molina, una criatura que dará de qué hablar en la historia, sobre todo en los capítulos que vendrán en la segunda temporada.

Además, se luce la actriz española Ana Rujas (ver aparte), que le da vida a “La gallega”, la villana de turno de esta edición que tendrá un peso central en la historia.

Una historia que devuelve a otros personajes de la historia troncal, entre ellos, los que fueron interpretados por Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano, que vuelve a encarnarar al inimputable y temible Antín, que en pos de sus beneficios personales no dudará en meter las manos en el barro.