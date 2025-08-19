Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha

Cerro Porteño tuvo un positivo fin de semana en el Torneo Clausura de Paraguay, ya que volvió a sumar de a tres puntos, y todavía no perdió desde el inicio del campeonato local.

En este sentido, el elenco guaraní parece mostrar la otra cara de la moneda, debido a que en el plano internacional, las cosas parecieran costarle un poco más.

Por su parte, los dirigidos técnicamente por Diego Martínez vencieron 4-3 a Guaraní en un partido cargado de emociones, y con la importante participación de los argentinos Federico Carrizo y Juan Iturbe, que convirtieron para el triunfo.

A su vez, cabe mencionar que el DT pudo contar con el volante exsanlorenzo Robert Piris Da Motta, que viene de recuperarse de una lesión. Además, el Gigoló no se guardó nada y lanzó toda la carne al asador, para así alcanzar los 13 partidos sin derrotas por el certamen vernáculo.

En relación al partido ante Estudiantes, Cerro recupera varios jugadores con los que no pudo contar en el partido de ida en Asunción. Por su parte, el DT ultima detalles en cuanto al armado de la estructura inicial antes de emprender el viaje hacia la Ciudad de las diagonales.