Actividades: charla de nutrición, taller de arte, iniciación a la danza y feria

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y vitaminas, mitos y realidades”. Según se informó, la actividad estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata). La entrada es libre y gratuita.
En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), el jueves 21 de agosto, a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Consultas: 0221 - 450-3528.
El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) ofrece diversas propuestas de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18 hs, con un costo de $17.000. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.
En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.
