Clases presenciales: Frente Docente insiste en suspenderlas y uno de los gremios ya anunció un paro

En medio de un renovado pedido del Frente Gremial Docente para que se suspendan las clases presenciales ante el aumento de casos de COVID-19, uno de los gremios convocó a un paro de 24 horas para mañana "ante la negativa del gobierno provincial a suspender las clases presenciales en salvaguarda de la salud y la vida de alumnos/as, docentes y de las comunidades educativas".

Desde UDOCBA, que integra el Frente, sostuvieron que "si bien hay una cabal comprensión de la grave situación epidemiológica que estamos atravesando" por parte de la Provnicia "no existe la voluntad política de tomar la decisión fundamental que esta realidad requiere: regresar de inmediato a la virtualidad para detener la transmisión del virus".

"Gobernar es cuidar a la gente", apuntaron desde el sindicato convocante, que describió la situación actual con "grupos completos aislados, docentes contagiados/as, escuelas cerradas por impacto del COVID demuestran a las claras que no hay más tiempo que perder: es hora de volver a las clases virtuales mientras se avanza con el proceso de vacunación para proteger a la ciudadanía".

"Nos quieren convencer que los contagios son afuera de las escuelas y eso no es así”, indicó esta mañana el secretario general del gremio docente, Miguel Díaz, en declaraciones a la prensa.

"No se puede discutir la situación que se vive. Crecen los infectados y los muertos todos los días. Entonces, o tomamos una posición en defensa de la gente, los alumnos y los docentes o estamos a favor de Patricia Bulrich y de garantizar una escuela a pesar de las muertes”, agregó. “La situación que se vive en la Provincia es de alto voltaje. Lo dijo el gobernador, Axel Kicillof no lo digo yo. Y si decimos eso pero después no se suspenden las clases, no se entiende”, enfatizó.

Por su parte, la FEB reiteró su pedido para que se suspendan temporalmente las clases presenciales "en aquellos distritos de la Provincia que registren un incremento en los casos de COVID-19".

“Es necesario que se extremen las medidas para priorizar la salud de toda la comunicad educativa”, dijo la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, y agregó que “existe una gran preocupación de todo el sector ante el aumento de los contagios”.

En tanto que el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, coincidió hoy que "si los contagios de coronavirus continúan creciendo como hasta ahora, se tiene que avanzar en mayores restricciones que incluyan la suspensión temporal de las clases presenciales en los distritos que registren subas exponenciales de casos".

"No hay duda de que la presencialidad se tiene que seguir dando. Pero ante situaciones de desborde, como saturación del sistema público y privado de salud o aumento exponencial de los casos, hay que tener cuidados, restricciones en la circulación por un tiempo mientras se sigue vacunando", sostuvo el dirigente gremial en declaraciones a la prensa.

Pese a que reconoció que en la provincia de Buenos Aires "se cumplen los protocolos", planteó que "la escuela es parte de una comunidad, no es una isla y los contagios que se dan afuera le impactan". "Se está haciendo un gran esfuerzo para cuidar los protocolos, asilar a la burbuja ante casos sospechosos. Pero las conductas sociales por fuera de la escuela en muchos casos no son las adecuadas y eso impacta en la escuela", describió.