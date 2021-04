Ctera pidió "virtualidad por 15 días" en zonas con mayor riesgo epidemiológico

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, pidió hoy "pasar a la virtualidad o a clases a distancia durante un tiempo determinado", que estimó puede ser de "15 días", para durante ese tiempo hacer una "observancia epidemiológica lugar por lugar", en el marco de la suba de contagios por la segunda ola de coronavirus



"Nosotros creemos que en los lugares de alta circulación se debería suspender la presencialidad durante un tiempo determinado, se aconseja 15 días nada más, y seguir con la observancia a ver si los casos bajan", precisó la dirigente gremial en declaraciones radiales.



Ayer, el gremio solicitó al Ministerio de Educación de la Nación y a las carteras educativas provinciales "la suspensión temporal de la presencialidad en aquellos distritos donde el aumento de casos ha sido exponencial en los últimos 14 días".



En tanto, Alesso amplió hoy con que "la situación del país es diversa, por eso no se puede tomar una decisión que sea igual para lugares diferentes, pero lo que no se puede tampoco, es no darse cuenta de que hay una situación grave en muchos lugares".



En este sentido, ejemplificó con que "los maestros de CABA, de Rosario, y de algunos distritos del conurbano están muy preocupados y tienen miedo", y recomendó "prevenir antes de que se agraven las situaciones".



La dirigente argumentó que con la "mayor peligrosidad de las nuevas cepas" se están viendo "contagios en chicos de secundario".



En este punto, aludió también a la responsabilidad de las familias al sostener que "no se puede pretender que un chico esté protegido en una burbuja en la escuela, si después afuera va a 20 actividades".



"Hay cuestiones que competen a los gobiernos y otras que tienen que ver con las familias", completó.



Por otra parte, analizó el riesgo que conlleva para los estudiantes el transporte, ya que "por lo general viajan en horarios pico".



"Se pide a la escuela una cuestión que la escuela por sí sola no puede garantizar. No hay un vidrio que separe la escuela del afuera", graficó.



En el comunicado difundido ayer, la entidad gremial reclamó "el regreso temporal a las actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones óptimas de resguardo sanitario".



El documento de Ctera, entidad gremial de segundo grado de la que forman parte sindicatos docentes de las 24 jurisdicciones del país, se advirtió sobre "el aumento de la circulación comunitaria del virus y de las nuevas cepas" de la Covid-19 y se exhortó a las autoridades a "cuidar la salud de la comunidad educativa, docentes, no docentes y estudiantes".



Con ese objetivo pidió que se tomen "las medidas restrictivas en los distintos ámbitos que impidan la propagación del virus".



"Por tal motivo -concluyó la confederación docente- Ctera solicita, en esos lugares de alto riesgo, volver temporalmente a las actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones óptimas de resguardo sanitario".