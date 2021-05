Cuáles son los seis municipios bonaerenses que pasaron a Fase 2

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes que otros seis municipios pasarán a Fase 2, es decir, endurecerán sus restricciones para intentar contener la segunda ola de coronavirus. Los mismos son: Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Bahía Blanca y San Andrés de Giles.

De esta forma ya son 47 los municipios que se encuentran en dicha fase, de los cuáles 40 pertenecen al llamado Área Metropolitana de Buenos Aires y 7 al interior de la Provincia. Rigen multas millonarias para aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno nacional.

“Para aquellos irresponsables que no quieran entender, se van a aplicar multas bien altas para que quizá con el bolsillo entiendan lo que las neuronas no les permiten entender, por ahí el bolsillo tiene una potencia mas grande que las neuronas”, aseguró Carlos Bianco, jefe de gabinete boanerense.

“Estamos salvando vidas o evitando muertes, pónganlo en los términos que quieran. No nos vamos a sumergir en la anarquía, no podemos entrar en una situación de anomia que no nos hace bien”, añadió en una conferencia de prensa brindada esta mañana.