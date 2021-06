La Provincia suma casi 200 mil dosis del segundo componente de la Sputnik

Anteayer llegaron al país desde Moscú 400 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V, además del principio activo con el que se comenzará en las próximas horas la producción nacional. De ese lote, la Provincia recibirá poco menos de 200 mil dosis, según le revelaron a este diario fuentes oficiales. Además, confiaron que se bien depende de cuándo entregue la Nación las vacunas, el Ministerio de Salud empezaría a dar los turnos entre el sábado y el lunes.

Es por ello que quienes están esperando el componente 2 de la vacuna rusa deberán estar atentos a los avisos que lleguen por mail, en el sitio web https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación “Vacunate”. En ese sentido, el fin de semana la administración de Kicillof envió un mail para llevar tranquilidad a los que solo se habían aplicado una dosis indicando que “todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo”. Además, se explicó que “lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”. Cabe destacar que la cartera a cargo de Daniel Gollan informó ayer que 8.831.653 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus y detalló que anteayer fueron inmunizadas 110.363 personas, al tiempo que explicó que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 5.617.396.