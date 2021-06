La foto de Facebook que le cambió la vida a un padre que pedía limosnas en la calle junto a su bebé

Una foto publicada en Facebook que se hizo viral le cambió la vida a Ángel Ariel Ustares, un hombre de 34 años que hace menos de un mes estaba pidiendo limosnas en la puerta de un banco de Capital Federal junto a su bebé.

Los pocos ingresos que estaba consiguiendo lo obligaron junto a su pareja Lara y sus hijos Bastián de 5 meses, y Catalina, de 3 años, a tener que pedir dinero en la calle para poder comer. Hacía varios meses había tenido su último trabajo estable en una gomería y en ese momento se la rebuscaba vendiendo pañuelos por Buenos Aires para poder alquilar una pensión durante unas dos semanas.

Ustares se las rebuscó para poder imprimir su CV, el cuál llevó consigo cuando se instaló en la puerta de la sucursal de un banco extranjero ubicado en el barrio porteño de Palermo. Su idea era conseguir algún trabajo a corto plazo para poder tener un mejor pasar.

Pero todo cambió cuando una mujer llamada Sandra Tolosa lo vio y le sacó una foto junto a su bebé Bastián en sus brazos para contar su historia en Facebook: “Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”.

Tolosa también le sacó una foto al CV del hombre, en el cuál narraba que había trabajado durante cinco años (entre 2012 y 2017) como gomero para dos empresas reconocidas y que durante la pandemia por coronavirus, entre marzo de 2020 y enero de 2021, se había desempeñado como albañil en una compañía instalada en la provincia de Buenos Aires.

El posteo en pocas horas se viralizó y llegó a los ojos de Agustina Lemucchi, una reclutadora IT de 25 años, quien compartió la historia en su red de Linkedin: una lluvia de ofertas laborales para Ustares llegaron en cuestión de horas.

“A los 15 minutos de mi posteo, me escribió un hombre que estaba dispuesto a ir a buscarlo y darle dinero. Viajó 40 minutos en moto y cuando llegó, me puso en contacto con Ángel”, explicó Lemucchi en diálogo con el portal Infobae.

“Le dije que tenga esperanza, que a más tardar el día de mañana le íbamos a conseguir trabajo. Pero los méritos no son solo míos, al contrario, creo que solo fui un puente para que el objetivo se cumpla”, añadió.

En el transcurso también se juntó dinero para hacer una compra de alimentos para la familia de Ustares y hasta un teléfono celular en el que pueda recibir las ofertas de trabajo.

Paralelamente, la concejala de La Plata y presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, compartió su historia en Twitter y precisó: “Qué bueno tener contacto con él. Ahí nos comunicaremos”.

A través de ella, el hombre logró tramitar la inscripción y el DNI de su bebé, que nació el 31 de diciembre del año pasado en Pablo Nogues y aún no tenía documentación. Esto le permitió a la familia acceder a la Asignación Universal por Hijo y con la tarjeta AlimentAR, tal como ya sucedía con la hija mayor de la pareja, Catalina.

A casi un mes de la foto viral, Ariel Ustares se encuentra tramitando los últimos controles para empezar a trabajar como mecánico en una reconocida marca francesa de autos.