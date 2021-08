“Disfruto el día a día porque la vida me ha sorprendido mucho”

Estudiantes logró un buen triunfo en condición de visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes pasado y se ubicó a dos puntos del líder, Independiente. Los goles de Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete le dieron forma a la victoria por 2 a 1 que cosecharon los de Ricardo Zielinski, metiendo el segundo triunfo al hilo en el actual torneo de la Liga Profesional.

El delantero de Magdalena abrió la cuenta con una linda definición por encima del arquero, mientras que el rionegrino definió el juego con un lindo remate cruzado de zurda tras una asistencia del autor del primero. Fue el debut de este último en la red en la Primera División de fútbol argentino y lo gritó con alma y vida.

En diálogo con este medio, el “10” albirrojo se mostró feliz por el triunfo, por hacer su estreno en la red y porque su vida lo sigue sorprendiendo: “Estoy muy feliz, fue hermoso, una sensación única porque además ayudó para ganar, así que más contento todavía”.

Tras el triunfo enfrentó la cámara de un celular adentro del campo y gritó “Vamos León carajo”. Esa reacción explica la emoción por, no sólo conseguir tres puntos como visitante, sino también por ese gol que supo festejar: “Estaba muy contento por la victoria, fue lo que me salió. Estaba muy feliz y emocionado, por suerte ganamos, que era lo que más quería”.

Obviamente llegaron los saludos y las felicitaciones tanto desde el otro lado del charco como desde Rio Negro. No dudó en decir que eso le da más fuerzas para seguir creciendo en lo suyo: “La gente de Cipo siempre está muy pendiente, siempre me mandan mensajes de mucho cariño, que a uno lo ayudan a seguir concentrado y metido para lo que viene”.

Ya con sus primeros pasos en el fútbol grande, contó que aún se está adaptando y que llevará algunos partidos más sentirse totalmente listo: “Sabía que era duro y con mucha intensidad, que se mete ducho y que hay que estar fuerte. Me estoy adaptando, fue un cambio muy grande para mí. Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible, me va a llevar algunos partidos, pero mis compañeros me ayudan mucho a estar cada día mejor”.

En los minutos que le tocó jugar se metió a volantear por izquierda y también como punta. Él tiene una preferencia clara, aunque estará disponible para donde lo necesite el técnico: “Intento jugar donde me necesite el equipo, siempre me sentí más cómodo de segundo punta, pero siempre estaré a disposición. Hemos hablado con el técnico, donde él me necesite voy a jugar”.

Claro que ahora tendrá una linda competencia por el carril izquierdo, porque llegó Matías Pellegrini, uno de los refuerzos de lujo que tuvo el plantel. Sobre ello, manifestó que “lo conocí a Mati estos días y es un gran pibe, es una competencia sana, todos queremos jugar pero hay que demostrar estar a la altura del equipo para rendir de la mejor manera”.

FUE UN CAMBIO DIFÍCIL PERO EL TUTA HIZO SU TRABAJITO

Hoy ya amoldado al Pincha, el “Tuti” disfruta del día a día, del nuevo predio, de sus compañeros y de todo el mundo albirrojo. Pero decidirse a cambiar de aires no fue fácil. Estaba arraigado a Montevideo y también a un Torque que iba en crecimiento. Pero el ex Pincha, Tuta Cejas, hizo su trabajito también: “Fue un cambio difícil, el Torque estaba muy bien y es difícil irse desde donde a uno lo quieren mucho, conseguimos cosas importantes, estaba creciendo de a poco, pero esta era una oportunidad única. El Tuta me contó mucho cómo era Estudiantes por dentro y eso me fue generando mucha ilusión. Tenía ganas de otro desafío y jugar en el fútbol argentino era soñado”.

Dentro de todo este cambio en su vida, reconoció que el Pincha lo sorprendió: “Me sorprendió Estudiantes, la gente que trabaja en el club, desde los cocineros hasta el cuerpo médico. Eso te hace entrenar con muchas ganas y después eso se ve en la cancha. Ahora queda demostrar que uno puede estar a la altura de Estudiantes”.

Si bien hoy atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera, también la pasó mal y pensó en dejar el fútbol. “Hubiese sido Técnico en Seguridad e Higiene”, contó. Y agregó: “Jugaba en Cipolletti, tenía 22 años, estaba estudiando y si la terminaba iba a apostar por eso. Pero gracias a Dios tuve la suerte de irme a Uruguay y fue todo crecimiento. Ahora estoy feliz por esto que me toca vivir”.

Por último, con el sueño cumplido de jugar en la Primera División del fútbol argentino, contó que todo lo que venga sea lo que tenga que venir. Decide disfrutar del día a día y que la vida lo siga sorprendiendo como hasta ahora: “Este es un paso muy importante para mí. Porque jugar en Argentina para un jugador argentino es lo máximo. Tenía mucha ilusión de jugar en Primera y ahora que me toca, estoy intentando disfrutarlo mucho, con compromiso y responsabilidad. Soy de vivir el presente y el día a día. Estoy muy enfocado en Estudiantes para seguir creciendo y aprender, escuchar mucho y mejorar cada día. La vida me ha sorprendido mucho. Dejo que las cosas sucedan”.