Zaira Nara habló en medio de los rumores de reconciliación entre Mauro y Wanda: "Hay cosas que no pregunto"

En las últimas horas, tomó mucha fuerza la posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien hace varios meses estaban "distanciados" y hasta se la vinculó a la empresaria con el cantante de cumbia 420, "L-Gante".

Quien fue consultada sobre este tema fue Zaira, la hermana de Wanda. Ante la pregunta de un periodista sobre estos rumores, señaló: “Mientras sean felices, es lo único que quiero, la felicidad de mi hermana, de la familia, de los hijos, de Mauro, de todos”.

A su vez, la modelo afirmó que ya no consulta sobre esos temas, aunque siguen en contacto por otras cuestiones: "Yo ya no pregunto. Hay cosas que no pregunto".

“Con Wanda cuando hablamos son horas al teléfono, así que son temas que estamos tratando de no tocar”, cerró.